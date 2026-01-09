Los habituales del Piles dan su veredicto sobre la renaturalización del río: "Da una imagen diferente y positiva"

Fauna, flora, deportistas, paseantes e incluso algún que otro recolector. Todo esto es lo que se puede encontrar en el recorrido del río Piles a su paso junto a Las Mestas. Un espacio que ha sufrido una importante transformación durante estos meses con la renaturalización de la ribera cuya segunda fase comenzó el pasado verano y con la que los habituales de la zona están más que satisfechos con las mejoras alcanzadas. "Está quedando muy bonito, me gusta mucho, aunque todavía no acabó", es la opinión de una Carmen García que no falla en su cita semanal con la senda del Piles.

"El paseín ha ganado presencia, quitaron mucha basura", añade Pili Fernández, a la que le sigue mosqueando que se mantengan zonas naturales sin rebajar. "No entiendo que la zona de allí (señalando al apartado junto a la pista de atletismo de Las Mestas) la mantengan sin limpiar", expresa Fernández, a lo que García le explica: "Se supone que eso lo dejan así para que se puedan aposentar las aves y tengan una zona de descanso", narra García.

No son las únicas que aprueban las obras de renaturalización, Luisa Barillas también celebra el cambio de la zona. "Se nota mucho en la escollera contraria, nada que ver con cómo estaba antes", analiza Barillas. "Da la sensación de que el río es más amplio. La zona ganó mucho al quitar la maleza que le daba oscuridad", añade Consuelo García, que pone el foco en otras cosas que pueden mejorar. "El suelo sigue siendo el mismo y tienen que estar más pendientes de todos los fluidos que acaban llegando al río", finaliza García.

Más que un aprobado es lo que Ricardo Escandón le da a la reforma de la ribera del Piles. "Hubo un gran cambio y se nota en que el agua está mucho más limpia. Cuando estaban las obras no pensaba que iban a dar este resultado", opina Escandón, con relación al tema de siempre sobre la contaminación y los olores que en algunas fechas emana el caudal. No obstante, tanto él como Pilar Valiño observan que en estos meses desde que comenzó la segunda fase de la remodelación, la zona tiene otro color. "Lo hablábamos el otro día, cuando llovió tanto, que normalmente es cuando el río arrastra más suciedad. Sin embargo, en esta ocasión no fue así cuando antes bajaba mucha basura y estaba prácticamente intransitable", menciona Valiño, vecina de la zona desde hace años.

Ambos también observan que la fauna ha ganado terreno, con abundantes patos que se podían ver en ese momento nadando por el río. "Es una imagen diferente y positiva", resumen, añadiendo que no estaría mal "tener más bancos en el sendero". Para otro habitual, como Miguel Morán, "todo lo que sea a mejor es bienvenido" y en el caso de la renaturalización, afirma que "se nota y mucho" las modificaciones. "No nos podemos quejar de zona deportiva y, en general, Gijón está creciendo mucho en todo esto", cierra Morán.

El asfaltado, lo siguiente

Mientras los operarios continúan trabajando en el nuevo aparcamiento de pavicésped, ubicado entre el complejo deportivo de Las Mestas y la pista de atletismo, los próximos trabajos se centrarán en acondicionar la vía próxima al estacionamiento. Está previsto que esta semana comiencen las labores de asfaltado del vial y la siguiente se llevará a cabo el pintado de las marcas viales y remates finales para que esté esta reforma terminada, como tarde, el 19 de enero.