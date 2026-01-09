Hundimientos en el pavimento provocan obras en el entorno del barrio del Carmen: cuánto durarán las obras y a que calles afectarán

El entorno del barrio del Carmen se remozará en las próximas semanas con una reforma valorada en 101.285 euros y con la que se pretende atajar "el mal estado por agotamiento" del asfalto, que presenta "blandones y hundimientos" que se achacan al tránsito "continuado de vehículos y autobuses". En este paquete de mejoras se incluye una ya anunciada, un nuevo paso peatonal más directo en Munuza a la altura de Los Moros, que a juicio del gobierno local permite "dar continuidad al itinerario peatonal" de esta última calle. La renovación del pavimento afectará a estos viales, Los Moros y Munuza, pero también a tramos de Álvarez Garaya y Felipe Menéndez, además de al propio entorno de la plaza del Carmen. La mejora se integran en el contrato municipal de conservación viaria y, como tal, se encargará de los trabajos la empresa Alvargonzález, la misma que realizó de acuerdo al mismo contrato el paseo de Naval Azul.

Aunque el plazo es estimado, se calcula que los trabajos, que se esperan iniciar en breve, no se demoren durante más de un mes. Entienden los técnicos –el proyecto de mejora se ha redactado desde el Ayuntamiento– que por lo conocido del entorno no es necesario realizar un estudio geotécnico previo, más aún cuando las labores a realizar son sencillas y "superficiales". Sí se añade en los pliegos, no obstante, que la renovación es necesaria porque la "vejez y el desgaste" del aglomerado en varios puntos de un entorno que tiene un alto nivel de tráfico.

Un bache en la calle Munuza, pasando la calle Begoña. / F. R.

Entre las indicaciones dadas a la empresa adjudicataria, de hecho, se explica que dado este elevado tránsito de vehículos y autobuses habrá que consensuar con el Ayuntamiento la señalización necesaria para el desvío del tráfico cuando sea necesario. Se pretende "afectar en la menor medida posible a los ciudadanos". Lo habitual en trabajos de pavimentación de este estilo es que la tarea se acometa por tramos completos y durante la noche. Por lo demás, en lo que compete a la tramitación del Consistorio, las autorizaciones previas ya se culminaron antes de las fiestas navideñas: a finales de noviembre se aprobó el proyecto de mejora, se emitió el informe de supervisión de manera favorable y se dio de paso al acta de replanteo.

Otro detalle que señalan los técnicos es que hay tramos donde se estima que una renovación de pavimento simple, con un fresado previo y la extensión de una nueva capa de rodadura, será suficiente, pero que habrá otros donde sea necesario realizar trabajos de "refuerzo" extra para garantizar que el firme tenga una vida útil mayor. También se incluye en la obra la renovación, se resulta necesario, de las tapas de registro que se vea que están en mal estado, así como el refuerzo de los pozos de saneamiento y sumideros.

Grietas en el firme y un sumidero deteriorado en la calle Álvarez Garaya. / F. R.

Una nueva marquesina

La actuación permitirá estrenar 4.160 metros cuadrados de firme en pleno centro y tendrá una suerte de segunda fase más adelante, con otro contrato, y para acometer la anunciada reforma en la parada de autobuses del Carmen, que sumará una marquesina y la ampliación de su tramo de acera correspondiente. Es esta una mejora que pedían los vecinos y que ya se concretó el pasado noviembre con la licitación de la adecuación del entorno, un trámite que sigue hoy en plazo para recibir solicitudes.

Como ya es sabido, en esta plaza hay dos paradas de autobuses, pero solo una tiene marquesina, y eso obliga a que sea habitual que haya pasajeros que tengan que esperar por su autobús sin protección en días de mal tiempo. El trabajo previo de adecuación del entorno es necesario porque además de ampliar la acera se debe reubicar una farola.