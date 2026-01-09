Luz verde al plan especial de Oxiplant en Somonte
R. v.
Somonte
Camino de su incorporación al orden del día del Pleno va la aprobación definitiva del plan especial promovido por Oxiplant para la implantación de una instalación industrial en el polígono de Somonte I. La Junta de Gobierno había dado su aprobación inicial en julio de 2025. No hubo alegaciones durante el periodo de información pública.
El plan se desarrolla sobre una superficie de algo más de 25.000 metros cuadrados resultante de la fusión de ocho parcelas y donde se ubicará una instalación dedicada al corte y fabricación de piezas mecano soldadas.
