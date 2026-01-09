Ni las Termas Romanas ni la Campa Torres: este es el museo más visitado de todo Gijón

La red de museos de Gijón sumó en 2025 un total de 504.163 visitantes, consolidando la cifra por encima del medio millón y confirmando el gran aumento que se lleva viviendo desde los años de la pandemia. No obstante, este año pasado no se pudo superar la cifra de 2024 en la que 511.559 personas acudieron a los centros, el mayor récord hasta la fecha.

La referencia sigue siendo el Muséu del Pueblu d'Asturies que recibió 137.230 visitantes durante 2025. Esta cifra supone un ligero descenso respecto al 2024 en donde se alcanzaron las 147.361. Cabe recordar que este año, el Palacio de Revillagigedo acogió entre marzo y septiembre la muestra "Gijón/Xixón. Epicentro fotografía, 1858-1992" a la que acudieron otros 57.561 visitantes.

En segundo lugar, el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés obtuvo el segundo mejor dato de visitantes anuales en su serie histórica, con un total de 117.156 personas que acudieron. Muy cerca de los números del año 2024 (123.752 visitantes), pese a que el museo permaneció cerrado durante varios días para realizar las obras de instalación de su nueva museografía sonora y audiovisual.

Uno de los grandes aumentos lo vivió el Museo del Ferrocarril de Asturias, estableciendo su nuevo récord con 95.923 visitantes. Desde el Ayuntamiento muestran como una de las claves "su rico programa de actividades, así como el importante proyecto expositivo de producción propia “La Estación del Vasco en Oviedo” han sido claves en el nuevo éxito de público".

El Piñole y Veranes, a la cola

Por detrás le sigue el Museo Casa Natal de Jovellanos, que clavó sus registros del 2024 con 56.595 visitantes. El Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres acogió, por su parte, a 44.887 visitantes, que podría haber aumentado en estos últimos meses. No obstante, las visitas se han visto alteradas por el inicio de las obras del Proyecto Campa Fase III, cuya finalización está prevista para 2026 y que supondrán una renovación integral del itinerario arqueológico y sus opciones de visita.

El Museo de la Ciudadela de Celestino Solar alcanzó los 25.963 visitantes en 2025, marca que mejora notablemente la del año anterior (23.152 visitantes en 2024). También aumenta el Museo Nicanor Piñole con 13.476 personas y se consolida el Museo de la Villa Romana de Veranes que llegó hasta los 12.933 visitantes, cifra solo superada por la del año de su apertura.