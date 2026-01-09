El PSOE de Gijón exige a Moriyón avances frente a "no hacer nada, como en Naval Marrón" y al gobierno central acelerar los accesos a El Musel y la intermodal

Con exigencias al gobierno local de centroderecha y a los propios de Asturias y España es como este viernes el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, abordó la primera asamblea del año en la Agrupación Socialista de Gijón. De pedir a la Alcaldesa algún "avance" frente al "ejemplo de la gestión de Carmen Moriyón en Naval Marrón; es el ejemplo de lo que significa mentir, decir que va a haber y que no haya nada", Monchu García pasó a poner también el foco en los compromisos del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, reclamando acelerar los accesos a El Musel y la estación intermodal de Gijón.

Son manifestaciones del dirigente socialista gijonés efectuadas minutos antes de que comenzara la asamblea de afiliados, la cuarta en menos de un año, avanzando los temas que iba a poner sobre el tapete en la reunión. "Lo que más nos preocupa es esta situación de parálisis en la que está sumida Gijón después de más de diez años de desgobierno de Carmen Moriyón, y también vamos a hablar de nuestras exigencias: las que le hacemos al gobierno local y las que le hacemos a nuestros gobiernos", porque una organización "seria" y con "credibilidad" como calificó al PSOE de Gijón, también tiene que "exigir las cosas que están pendientes en los gobiernos en los que nosotros estamos".

En cuanto al gobierno local de centroderecha, además de concretar su zasca en lo que calificó como "Naval Marrón" en referencia al proyecto de economía azul en el antiguo astillero Naval Gijón en el que lo que hasta ahora se ha hecho es acondicionarlo como zona de esparcimiento ciudadano, Monchu García también señaló que lo que reclaman al gobierno de Moriyón es "que acabe alguna de las cosas que propone y dice y que vuelva a poner a Gijón al frente de la vanguardia de la que nos sacó hace doce años" en lugar de hacer de Gijón una ciudad "de renuncia".

En cuanto a los gobiernos socialistas en Asturias y Madrid les pidió que "trabajemos para conseguir lo que tenemos comprometido, igual que estamos trabajando todos", considerando que "lo prioritario son los accesos a El Musel y los plazos -que ya se van ajustando- del plan de vías; que se vayan concretando con un calendario".

Sociedad civil

Este año el PSOE también tendrá que concretar el programa electoral y quien será su cabeza de cartel en las elecciones municipales de 2027. El lanzamiento de la candidatura tendrá un momento crucial en la conferencia política que se celebrará en otoño, con la participación de representantes de la sociedad civil.

"Lo deseable» es que para esa fecha la militancia ya haya elegido a la persona que será la candidata a la Alcaldía por el PSOE, «porque es una manera de ir capitalizando el sentir de la ciudad». La fecha de las primarias para candidatos municipales no depende de las agrupaciones locales. La previsión es que se celebren entre primavera y principios del otoño.

"De cara a este año tenemos que profundizar en la relación con la sociedad civil que mantenemos históricamente. Profundizar en que aquel proyecto que presentamos en 2023 se refuerce, se rediseñe y se reoriente para 2027 y eso tenemos que hacerlo, como siempre lo hicimos, en complicidad con la sociedad civil gijonesa", señaló Monchu García, que se muestra convencido de que el PSOE va a ganar las próximas elecciones municipales y además podrá gobernar.