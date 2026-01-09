Un sello por los cien años del colegio de Graduados Sociales

"Un pilar básico e irrenunciable para la actividad económica en nuestra ciudad y en Asturias". Con estas palabras apoyó ayer la alcaldesa, Carmen Moriyón, a los agentes comerciales de Gijón durante la celebración del centenario de un colectivo "irrenunciable, muy necesario", que cuenta con 758 colegiados en la ciudad. Un apoyo que previamente había solicitado de las distintas administraciones el presidente del Colegio, Carlos Rato, quien señaló que hay un problema de relevo generacional en la profesión, ante lo que "llevamos reclamando desde hace 13 años que se articulen módulos de formación para ese relevo generacional. Porque al final es una profesión que al día de hoy tiene un muy buen recorrido económico y tiene unas posibilidades de todo lo que le reclama la gente. Es decir, que puedes conseguir la vida familiar, la integración de la mujer en el mundo laboral y al final un agente comercial, percibe unos ingresos bastante grandes en función de su trabajo", señaló. También pidió que las administraciones faciliten a los agentes comerciales, profesionales autónomos, "las herramientas que unos asalariados pueden tener".

La Alcaldesa y el concejal de relaciones Institucionales, Jorge González Palacios, participaron en el acto, en la sede colegial, junto al director de la oficina principal de Correos en Gijón, David Osorio, al secretario del Grupo Filatélico "El Texu", Eugenio Herrero y al geógrafo Rafael Suárez-Muñiz. En el acto se presentó el sello conmemorativo que ha hecho Correos para la ocasión, con 600 unidades, parte de las cuales se incluyen en cada ejemplar del libro del centenario y otras se pueden adquirir en la sede del Colegio. Allí también se ha habilitado una estafeta de correos en la que se plasmará el matasellos conmemorativo, que reproduce el cuño que empleaba en sus documentos oficiales el Colegio en los años 30 del siglo pasado, los más antiguos que conserva esta institución fundada en 1926.