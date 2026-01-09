Los sondeos para estudiar el soterramiento del Muro de Gijón entran en su fase final: así están los trabajos

Unos diez días es lo que queda para que se den por terminados los sondeos que conforman la primera fase del desarrollo de los estudios geotécnico y de viabilidad sobre el soterramiento del tráfico en el Muro de San Lorenzo. Una vez finiquitado el trabajo a pie de playa la actividad se centrará en los ensayos de laboratorio y la elaboración de los estudios que, en base a los datos técnicos recogidos, definan el trazado y dimensiones de un nuevo vial soterrado y la posibilidad de incluir en la operación un aparcamiento subterráneo. El Ayuntamiento calcula que en dos meses podrán estar sobre la mesa las conclusiones de ese trabajo, encargado a la firma Instrumentación Geotécnica y Estructuras por algo más de 101.000 euros (impuestos incluidos). Otra cosa es cuando se decidirá, si se decide, ejecutar ese soterramiento. Antes hay que tener claro, por ejemplo, cuanto va a costar.

Las máquinas, que ahora mismo se pueden ver haciendo catas en la zona del Muro más próxima a la avenida de Castilla, acaban de retomar su actividad tras un parón programado durante las fiestas de Navidad. Desde el Ayuntamiento se prefirió paralizar unos días los sondeos y catas para evitar molestias durante esas fechas en un lugar de uso multitudinario. Si el Muro ya es espacio habitual de paseo para miles de gijoneses y visitantes, más lo es en Navidad al incorporar la iluminación navideña como atractivo extra. La estimación es que en poco más de una semana se complete el trabajo pendiente para ejecutar los 20 sondeos en rotación y las 17 catas con penetrómetro dinámico fijados en el contrato para determinar la caracterización del suelo en el ámbito comprendido entre la avenida de Castilla y la calle Eladio Carreño.

Una de las máquinas trabajando en la calle Marqués de Urquijo. / Juan Plaza

A partir de los materiales y datos obtenidos en este trabajo de campo se realizarán los ensayos de laboratorio y se dará forma al estudio geotécnico necesario para redactar el estudio de viabilidad sobre el soterramiento del tráfico. ¿Qué se les pide a los redactores de ese plan? Cuatro cosas empezando por definir un trazado técnicamente posible para ejecutar un vial soterrado por el que pueda pasar el tráfico, estableciendo distintas alternativas e incluyendo un aparcamiento subterráneo. También deben acotar la profundidad idónea para ese vial y su sección transversal.

El encargo del Ayuntamiento a la empresa adjudicataria hace hincapié en la necesidad de que se concreten las posibles afecciones al nivel freático e hidrología del ámbito, así como a las estructuras de las edificaciones colindantes. Los sondeos paraAlgo que había generado preocupación entre los vecinos de todo el entorno. La última exigencia a la empresa que hace los estudios es que indiquen que elementos constructivos y de sostenimiento son los adecuados para la ejecución de ese soterramiento, estableciendo su tipología, profundidad y dimensiones.