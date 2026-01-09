El temporal azota Gijón con lluvia, viento y el cierre por seguridad del parque de Isabel la Católica

Bajas temperaturas e intensa lluvia. Esta ha sido la tónica general en la mañana de este viernes por las inclemencias meteorológicas en la ciudad, lo que ha provocado, además, distintas intervenciones de los integrantes de bomberos y hasta el cierre del parque de Isabel la Católica por cuestiones de seguridad hasta que el temporal amaine.

Las actuaciones, señalan fuentes municipales, esta mañana estuvieron protagonizadas por los efectos del viento. En concreto, fueron cinco las salidas de los bomberos para atender incidencias en distintos puntos de la ciudad. Una de ellas fue por caída de cascotes en un edificio, dos vallas de obra y otros dos toldos que se habían desprendido.

La caída de ramas y contenedores volcados fueron otras de las escenas que se vieron en la mañana de hoy, pero que se solventaron sin mayores complicaciones ni la necesidad de intervención de los bomberos.

La Policía Local, eso sí, acudió al parque de Isabel la Católica para prohibir el acceso, sobre las once de la mañana, hasta que la meteorología vuelva a acompañar.

El tiempo para el fin de semana

El temporal en la costa aflojará el sábado aunque se mantiene activo el aviso y se pide a la población que no se acerque a playas, paseos marítimos o espigones.

El fin de semana comienza con cielos nubosos y algunos chubascos que remitirán por la tarde. La cota de nieve sube hasta situarse en los 1000 metros. En cuanto a las temperaturas, suben. El domingo las máximas alcanzarán los 19 grados en Gijón, los 18 en Avilés y Oviedo; y 17 en Llanes o Langreo.

La semana arrancará sin cambios en las temperaturas máximas, pero sí con un llamativo ascenso de las mínimas, que superar los 10 grados en gran parte de la región. Será llamativo el caso de Gijón con 13 grados de mínima y 18 de máxima.

Aunque la Aemet no ofrece datos más allá del lunes sí advierte de una semana más calurosa y con más lluvias "de lo normal para esta época del año".