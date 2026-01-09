Tres servicios del Hospital de Cabueñes, en Gijón, logran un nuevo sello de calidad

Nuevo espaldarazo a la calidad asistencial del Hospital Universitario de Cabueñes. El Principado ha anunciado que el complejo "avanza en su compromiso con la excelencia, la mejora continua y la atención centrada en el paciente" tras conocerse "la reciente incorporación de tres nuevos servicios y unidades a la certificación ISO 9001:2015", que es una suerte de sello de calidad oficial en el gremio. El reconocimiento afecta a los servicios de Angiología y Cirugía Vascular, el de Atención al Usuario y la unidad de Educación Diabetológica del Servicio de Endocrinología.

Estas tres nuevas certificaciones ISO, señala la Consejería de Salud, "refrendan servicios clave por su impacto directo en la experiencia del paciente y en la calidad asistencial, tanto en el ámbito clínico hospitalario como en el no asistencial". Es especialmente llamativo el caso de Angiología y Cirugía Vascular, servicio de referencia también para los hospitales del Valle del Nalón y Oriente, y que es ahora el primero de Asturias en lograr esta certificación "y uno de los pocos que cuentan con ella a nivel nacional". "El reconocimiento pone en valor la estandarización de procesos clínicos complejos, la seguridad del paciente y la coordinación multidisciplinar en un ámbito de alta especialización", dice el Principado.

El abordaje de la diabetes

Por su parte, el servicio de Atención al Usuario "es una pieza fundamental en la relación entre la organización sanitaria y la ciudadanía, al canalizar la información, la acogida, las sugerencias y las reclamaciones, y contribuir de forma decisiva a la transparencia, la humanización de la atención y la mejora de los procesos asistenciales" y la unidad de Educación Diabetológica, perteneciente al servicio de Endocrinología, logra con este sello un reconocimiento a "la calidad y sistematización de los procesos orientados a capacitar al paciente, fomentar el autocuidado y prevenir complicaciones, elementos esenciales en el abordaje integral de la diabetes".

El logro, a juicio del Principado, "refleja la madurez del sistema de gestión de la calidad del área sanitaria, así como la voluntad de extender la cultura de la mejora continua a todos los niveles, tanto en los procesos asistenciales como en aquellos que influyen directamente en la experiencia del paciente". "Estos avances son fruto del compromiso, la implicación y profesionalidad de los equipos que integran los servicios certificados, así como del liderazgo del equipo directivo, que, con el apoyo de la Unidad de Calidad, ha impulsado una estrategia sostenida alineada con los estándares internacionales y con los principios del Sistema Nacional de Salud", añade.

Los reconocimientos de Cabueñes

Los tres nuevos reconocimientos se suman a otros ocho servicios y unidades del Hospital Universitario de Cabueñes que han logrado la certificación. Se trata de los servicios de Celadores, Salud Bucodental, Laboratorio de Hematología, Banco de Sangre, Suministros, Farmacia de Atención Primaria, la unidad de Calidad y los recursos materiales de Enfermería.