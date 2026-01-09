Vox urge al gobierno local a informar sobre el plan de vías

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, lleva a la primera comisión de Urbanismo del año una iniciativa para que el gobierno local comparta con el resto de la Corporación la "información que maneje actualmente" sobre la situación del plan de vías. El proyecto de construcción de la estación intermodal de Moreda está pendiente de la licitación de un primer bloque de obras vinculadas al derribo del puente de Carlos Marx y a la firma del nuevo convenio de la sociedad Gijón al Norte. Un convenio que a finales de 2025, en explicaciones del gobierno local, estaba pendiente del Ministerio de Hacienda.

A la misma comisión lleva la edil de Vox preguntas que tienen que ver con la ejecución de las actuaciones del plan "Cimavilla 2030", una vez ratificado que no contará con fondos FEDER como vía de financiación y el gobierno local se ha comprometido a desarrollarlas con recursos municipales, y con la previsión de usos para el edificio de la calle San José cerrado tras el cambio de sede de la Policía Local.