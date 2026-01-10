El barrio gijonés del Carmen espera "rapidez" en las nuevas reformas en el pavimento

El paso del tiempo, el continuo circular de coches y cierta falta de mantenimiento han generado varios desperfectos en el pavimento del entorno del barrio del Carmen. Baches, socavones o falta de pintura, son algunos de los problemas a los que se enfrentan los conductores, pero también los peatones. El Ayuntamiento, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, tiene pensado acometer una gran reforma en las calles Álvarez Garaya, Munuza, Felipe Menénez y en la propia plaza del Carmen, para hacer desaparecer los "blandones y hundimientos" del asfalto. Una reforma de 101.265 euros que dará comienzo en las próximas semanas.

Roberto Herrero, en Álvarez Garaya. / Juan Plaza

En días lluviosos, como el de ayer, estos problemas se hacen más visibles si caben. Los charcos que se forman sobre el asfalto suponen un riesgo notable de llegar a casa empapado. "Hay muchos baches por toda esta zona y para los peatones es también es una gran molestia y más en días como el de hoy", ejemplifica Roberto Herrero junto al paso de cebra de la calle Álvarez Garaya. Junto a él, un gran charco separaba la calzada de la acera. "Estás en el semáforo esperando a cruzar y pasa un coche y te salpica entero", añade el vecino del centro.

José María González, en Felipe Menéndez. / Juan Plaza

Para Herrero, es "un problema que debería de haber tenido solución hace tiempo". Acostumbrado a pasar en coche cada día, afirma que ya se sabe al dedillo donde está cada socavón. "Paso mucho en coche y como sé que hay baches intento ir evitándolos. Tengo la mayoría ya localizados", expresa el vecino, dejando otra reflexión al respecto. "El deterioro de la calzada también acaba repercutiendo en que los coches se vean dañados con mayor rapidez", menciona Herrero. Este peatón también señala que no es el único punto en el centro que se debería reformar. "Hay otros sitios por el centro que merecen una revisión. Mismamente, la subida a Cimavilla por el Club de Regatas necesita repararse. Tengo una casa de aldea y está mejor allí que aquí. Y así hay muchas otras calles que prestar atención", sentencia.

De forma positiva también valora estas obras Antonio Garnung, con residencia en el centro y que pasa de forma habitual por el Carmen. "Todo lo que sea mejoría, es un avance para la ciudad", resume este vecino que, no obstante, no ve con tan buenos ojos la colocación de una nueva marquesina del autobús junto a la que ya está. "No veo tan necesario una segunda marquesina. Sería mejor colocar una aquí, enfrente, para que cada parada tenga la suya", razona Garnung. Para su hija Patricia, el problema del pavimento y sus diversos baches no es algo tan prioritario. "Suelo pasar con el coche, pero no me fijo en si hay baches o no. Tampoco creo que sea una de las zonas más críticas de la ciudad y calles que están peor", afirma Patricia Garnung, poniendo el ejemplo de la calle Pedro Duro. "Siento que hay más barullo de coches y puede estar más afectada", destaca.

No obstante, sí que expresa su alegría con la idea de ampliar la acera dentro de las actuaciones que se van a llevar a cabo en el entorno de la marquesina. "Es incómodo pasar por ahí cuando hay mucha gente", muestra Garnung. Tampoco ve urgencia José María González, aunque, "como vecino de toda la vida del Carmen", muestra optimismo ante las reformas en el barrio. "No veo tanto deterioro del asfalto como otros problemas que sí que son más notables, como por ejemplo la falta de pintura en las señalizaciones y pasos de cebra, que se ha ido levantando con el paso del tiempo", desarrolla González apoyando la medida de añadir un nuevo paso de cebra entre las calles de Munuza y Moros. "Es un tramo que presenta algún que otro problema para cruzar. No sé cómo tienen pensado idear el paso, pero eso sí que era algo más necesario", reflexiona este vecino del Carmen, que espera que la reforma "dure poco tiempo, sirva para mejorar el barrio y no nos afecte durante semanas", remarca José Luis González.