En Casa Ataulfo se esconde lo mejor del mar

El mar oculta verdaderos secretos y manjares que se citan en uno de los establecimientos más prestigiosos de la gastronomía gijonesa. En Casa Ataulfo se degustan pescados y mariscos frescos del Cantábrico. Tal y como remarca el restaurante... "como tienen que ser".

Percebes, quisquillas, cigalas, langostas, almejas y muchos otros salen de la cocina de Casa Ataulfo y llegan a las mesas de la sidrería conservando todo su sabor. Lo mismo sucede con la larga lista de pescados: el virrey es uno de los indispensables, al igual que el besugo. Otros, como el pixín, la merluza o el rubiel también son garantía cuando se trata de disfrutar de una magnífica velada.

Percebes en Ataulfo / Cedida a LNE

Como maridaje, la sidra hace las delicias de cualquier asturiano que se precie. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP se escancian en el establecimiento tal y como manda la tradición y complementan cada plato a la perfección.

Tras las fiestas, esta semana vuelven a Casa Ataulfo las Noches de Bígaros: los jueves incluirán este apetitoso manjar como tapa con cada consumición... por si había pocas razones para pasar un rato agradable en uno de los templos gastronómicos de la ciudad de Gijón.