El contrato de ropa usada en Gijón tensa otra vez a los socios de gobierno

Un contrato municipal de 57.000 euros para el servicio de contenedores de donación de ropa usada está elevando la tensión entre los socios de Foro y PP en el gobierno local. Al concurso público, lanzado en mayo, se habían presentado tres entidades y dos de ellas, Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo, se habían hecho con los dos lotes licitados, quedando la tercera aspirante, Cáritas, excluida. Esta última, que gestiona esta actividad desde hace años, y en tiempo y forma, recurrió la decisión por discrepancias con la valoración de ofertas, como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Ahora, meses después, el asunto está derivando en acusaciones cruzadas y veladas entre ambos partidos de gobierno, cuyas fuentes defienden, en el caso de los populares –ostentan la responsabilidad de Emulsa–, que la licitación fue "imparcial". Un informe encargado por Alcaldía a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, sin embargo, afirma ahora que los pliegos de ese concurso eran "incongruentes e imprecisos". Desde Emulsa dicen que se trata de un informe "totalmente extemporáneo al procedimiento seguido y completamente fuera de los plazos legales".

El dato objetivo es que la donación de ropa usada se regía por convenios y que ahora, de acuerdo a la ley de contratación pública, se tuvo que sacar a licitación. También que se presentaron tres empresas con el resultado ya explicado y que Cáritas no llegó a recibir una respuesta a su recurso, quedando entonces ésta como rechazada por silencio administrativo. Bien, a partir de aquí, las interpretaciones varían según el despacho municipal. Unas fuentes señalaban ayer que "la realidad es que la licitación de Emulsa fue defectuosa" y que la empresa había sido avisada días atrás de la existencia de un informe jurídico que aprecia "imprecisiones del objeto contractual, determinación del equilibrio económico del contrato y justificación de los medios de acreditación de la solvencia" en la licitación. Estas mismas fuentes aseguran que los socios de Foro no fueron informados de la existencia de un recurso de Cáritas, y que la alcaldesa Carmen Moriyón se enteró de ello tras reunirse con la entidad por otros motivos el 21 de octubre. Así, esta lectura de una parte del gobierno esgrime que fue entonces cuando, al saber del recurso y dentro de sus competencias, desde Alcaldía se encarga el informe. También que los populares pidieron meter la aprobación de la adjudicación del servicio en una junta de gobierno unas semanas después, y que los socios foristas lo rechazaron al no tener todavía ese informe sobre la mesa. A fecha de ayer esta parte del gobierno señalaba, no obstante, que sería "decisión de Emulsa" si se anulaba el contrato o se mantenía.

"Reiteradas solicitudes"

Sin embargo, fuentes del gobierno vinculadas a Emulsa señalan que ya habían avisado a Cáritas de que otras entidades de inserción social estaban ofreciéndose a realizar este tipo de servicios a coste cero y que la afectada mantuvo su oferta de realizarlo a cambio de un pequeño pago, una decisión legítima, pero que le hizo recibir menos puntuación. Añaden estas fuentes que, tras recibir el recurso de Cáritas, "los informes jurídicos externos recabados por Emulsa aconsejaban desestimarlo" y que "a pesar de las reiteradas solicitudes" para "obtener un pronunciamiento jurídico claro por parte del Ayuntamiento, la Secretaría General de Pleno y la Alcaldía", éstos "optaron por no ofrecer respuesta alguna a la parte demandante", haciendo que finalmente el recurso quedase desestimado por silencio administrativo. Reprochan desde Emulsa que aparezca ahora "un supuesto informe" que a su juicio "desde la Alcaldía se pretende usar como fundamento para anular todo el procedimiento", por lo que entienden que Moriyón podría querer revertir el contrato. "Lo que, cabe advertir, abriría la puerta a posibles reclamaciones judiciales por parte de las empresas afectadas, con las consiguientes responsabilidades legales y económicas para las arcas públicas", advierten las fuentes de Emulsa.

Acusaciones un lado, las fuentes de ambos socios del gobierno sí se muestran de acuerdo en destacar la labor de Cáritas, que parece estar ocupando un foco mediático por un asunto que posiblemente no le agrade. Desde Emulsa , por ejemplo, defienden "la enorme simpatía y reconocimiento" hacia esta entidad, pero reivindican también "la transparencia en los procedimientos administrativos y la igualdad de trato entre todas las entidades, por encima de cualquier consideración personal o afectiva".