De Gerardo Diego a García Lorca: los vínculos de la Generación del 27 con Gijón y la petición de Izquierda Unida por el centenario

El Ministerio de Cultura impulsará en 2027 distintos actos para conmemorar el centenario de la Generación del 27 y desde Izquierda Unida llega la petición para que el Ayuntamiento de Gijón “participle de forma activa” en la efeméride. “Hay vínculos significativos entre Gijón y la Generación del 27. Por ejemplo, Gerardo Diego ejerció la cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto Jovellanos durante la década de 1920, García Lorca visitó la ciudad, invitado por el Ateneo Obrero en vísperas de la insurrección de 1930 para dar una conferencia en el Café Dindurra sobre el cante jondo. Otro elemento que nos vincula es el madrileño Café Gijón, fundado por el gijonés Gumersindo Gómez en el que muchos de los escritores participaban de sus tertulias literarias”, enumera el edil de IU Alejandro Farpón.

Defienden desde IU que la Generación del 27 “no solo destacó por su renovación estética y literaria, sino también por su apuesta por la promoción difusión cultural y el acceso a la educación como medida de transformación social, contribuyendo a la modernización de la vida cultural española, creando redes de intercambio artístico y literario entre distintas ciudades. Entre sus integrantes, destaca un nutrido grupo de mujeres, cuya contribución no fue rescatada del olvido hasta fechas recientes bajo el nombre de ‘Las Sinsombrero’”.

Asistentes en 2016 a un acto en el 80.º aniversario de la muerte de García Lorca, en el Dindurra, el último local donde impartió una conferencia en Gijón / Juan Plaza

Desde la formación, a través de un ruego que llevarán al próximo Pleno, buscan que Gijón se sume a esos actos que impulse el Mnisterio de Cultura y al que se sumarán entidades e instituciones de toda España. “Se trata de una oportunidad que no podemos perder y creemos que la ciudad debe formar parte de los actos del centenario de la Generación del 27’”, valora Ferpón.

"Las Sinsombrero"

Con esta petición, estima el concejal, “serviría para enriquecer y ampliar la oferta cultural de Gijón, descubriendo esas vinculaciones menos conocidas de sus protagonistas con nuestra ciudad y mostrar el legado de una brillante generación de nuestras letras desde los ámbitos educativos, culturales y divulgativos”.

También reivindicó Farpón la necesidad de "poner en valor la obra de ‘Las Sinsombrero’ en el marco de las futuras actividades que puedan realizarse, dando visibilidad a las mujeres del 27 que, a pesar de estar durante un largo período de tiempo relegadas al olvido oficial, constituyeron un pilar fundamental para la vanguardia cultural española".