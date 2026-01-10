Gijón al Norte espera que Hacienda autorice ya el convenio del plan de vías

"A lo largo de este mes de enero". Esa es la previsión que maneja Gijón al Norte, y que ayer se trasladó a los ediles de la Corporación en la Comisión de Urbanismo a preguntas de Vox, de cara a que el Ministerio de Hacienda de su aprobación definitiva –el área de Patrimonio ya la ha dado– al nuevo convenio que fije las condiciones, plazos y presupuestos del remodelado plan de vías a partir de la ubicación de la estación intermodal en Moreda. Un convenio que sustituya el aprobado en 2019 y que de soporte a la primera de las actuaciones previstas: el derribo del puente de Carlos Marx y la reordenación en superficie de ese viario.

También se había interesado Vox en comisión sobre los próximos pasos a desarrollar en la antigua sede policial de la calle San José. La intención es que, una vez se traslade el centro de control a la nueva comisaría de Sanz Crespo, se ponga en marcha un estudio que valore la situación del edificio de cara a plantear su reforma para darle un nuevo uso como equipamiento público.