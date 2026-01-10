IU y Podemos buscan dar impulso al Consejo Escolar de Gijón
El reto es actualizar un reglamento de 2004 y abrir el espacio a todos los agentes implicados
IU y Podemos han unido fuerzas para buscar desde el Pleno el inicio de un proceso participativo que concluya con la renovación de los estatutos y reglamento del Consejo Escolar Municipal.
No se trata solo de actualizar un marco normativo que data de 2004 y ha quedado desfasado. Se trata de convertir al Consejo Escolar en un órgano activo y funcional donde tengan voz todos los agentes implicados.
"El gran ausente es la representación de los centros educativos", explicó Alejandro Farpón, edil de IU y docente de profesión. Pero desde las dos formaciones de izquierda también se entiende que deben estar en el consejo representantes de las áreas municipales que se ocupan de las obras en colegios, del programa 11x12 y de los servicios sociales como responsables de los programas de absentismo escolar.
Fue Olaya Suárez, portavoz de Podemos, la encargada de denunciar, por otro lado, los habituales incumplimientos del actual reglamento lo que ha ido menguando la capacidad de acción del consejo.
