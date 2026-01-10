La lucha de Gijón contra las ratas deja cifras nunca vistas en la ciudad

Emulsa realizó a lo largo de 2025 4.869 intervenciones de desratización en cerca de un millar de calles y espacios públicos de la ciudad. Un 75% más que el año anterior, que se cerró con 2.756 intervenciones. Los datos los aportó ayer en comisión en respuesta al PSOE, el edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, para quien "la mejoría es más que notable" en cuanto a la labor preventiva del control de las ratas.

También dio cuenta Pintueles del inicio de la última fase de la obra del parque de Electra, por la que se interesó Podemos, y, a preguntas de IU, del cambio de ubicación de la zona de perros de Tremañes, que se coordinará con el inicio de las obras del nuevo parque junto a la sede vecinal de San Juan Bautista, cuya acta de replanteo se firmó ayer.