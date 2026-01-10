Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lucha de Gijón contra las ratas deja cifras nunca vistas en la ciudad

Los registros de 2025 suponen un aumento del 75% sobre la actividad del año anterior

Operarios de Emulsa.

Operarios de Emulsa. / Lne

R. Valle

Emulsa realizó a lo largo de 2025 4.869 intervenciones de desratización en cerca de un millar de calles y espacios públicos de la ciudad. Un 75% más que el año anterior, que se cerró con 2.756 intervenciones. Los datos los aportó ayer en comisión en respuesta al PSOE, el edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, para quien "la mejoría es más que notable" en cuanto a la labor preventiva del control de las ratas.

También dio cuenta Pintueles del inicio de la última fase de la obra del parque de Electra, por la que se interesó Podemos, y, a preguntas de IU, del cambio de ubicación de la zona de perros de Tremañes, que se coordinará con el inicio de las obras del nuevo parque junto a la sede vecinal de San Juan Bautista, cuya acta de replanteo se firmó ayer.

IU y Podemos buscan dar impulso al Consejo Escolar de Gijón

Gijón se prepara para el concierto solidario por Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas

La lucha de Gijón contra las ratas deja cifras nunca vistas en la ciudad

Gijón al Norte espera que Hacienda autorice ya el convenio del plan de vías

Salvador Gutiérrez, académico de la Real Academia Española: "Defiendo el bable, no la oficialidad: la posibilidad de que se recupere es nula"

Cinco años sin Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Nos acordamos todos los días de él"
