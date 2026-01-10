Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón

Trágico episodio en Gijón. Un hombre de 87 años ha fallecido este sábado atragantado cuando se encontraba en un establecimiento hostelero de la calle Rio Eo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Lo ocurrido provocó mucho pesar en la zona. Los primeros en tratar de auxiliar al hombre fueron los que se encontraban en el negocio hostelero. A pesar de sus intentos, nada dio resultado.

Al conocerse el fallecimiento se activaron las diligencias correspondientes para proceder al levantamiento del cuerpo.

A. D.

Una causa muy común

Los atragantamientos son más comunes de lo que se pueda pensar. De hecho, es una causa de muerte bastante habitual. En España, concretamente, más de mil personas fallecen cada año al ingerir alimentos. Conocer las técnicas básicas de primeros auxilios puede ayudar a salvar vidas y por eso es importante seguir una serie de consejos si nos vemos en una situación complicada que exige medidas urgentes

En Asturias son varios los casos registrados en los últimos años. En agosto de 2022 una mujer ovetense fallecía en la Feria de Muestras atragantada mientras comía en un pabellón. Trágico fue el inicio de año 2019 en Gijón, cuando un niño de apenas tres años perdía la vida con una uva en las campanadas. También en 2024 moría un vecino de Posada de Llanes de 30 años al atragantarse con un trozo de carne en una parrilla de Oviedo.