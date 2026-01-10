El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: "Ha sido emocionante"

Entre los miles de personas que este sábado escucharon las palabras del Papa León XIV y recibieron su bendición en la jornada de agradecimiento a los voluntarios y representantes de las entidades que durante el pasado año colaboraron con la organización del Jubileo, de países de todo el mundo, había representación gijonesa.

Alejandro Vallaure, maestre de la cofradía del Santo Sepulcro, había pasado varios días en Roma con motivo del Jubileo como voluntario el pasado verano, y ahora recibía de primera mano el agradecimiento del Papa León XIV. Lo hizo junto a su mujer, María Mori, abogada y profesora de Derecho. “Como Alejandro estuvo de voluntario tenía invitación y yo he podido asistir como acompañante. Nos ha dado su bendición, también la mano, saludando a todos. Ha sido muy cercano y la verdad que ha sido emocionante”, señala María Mori.

El Papa León XIV durante la audiencia de este sábado. / Lne

El papa León XIV había cerrado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el pasado día 6 de enero, concluyendo oficialmente el Año Santo que se inició el 24 de diciembre de 2024 por su antecesor, el Papa Francisco , fallecido el 21 de abril del año pasado.

En la Audiencia Especial con los voluntarios del Jubileo de la Esperanza del 2025 también estuvieron presentes las autoridades del gobierno italiano, con su presidenta, Giorgia Meloni a la cabeza. En total fueron más de 33 millones de voluntarios durante el Jubileo, la mayoría de Italia seguidos de Estados Unidos y España.

El Papa León VIX destacó este sábado, durante la audiencia, la presencia de “tantos jóvenes y adolescentes” de todos los países durante el Año Santo. "Fue hermoso tocar con las manos su entusiasmo, ser testigos de su alegría, ver la seriedad con la que han rezado, meditado y celebrado Todos, a diferentes niveles, somos responsables del futuro de los jóvenes, en el que está el futuro del mundo", pronunció Su Santidad. "Gracias a vosotros, Roma ha ofrecido a todos su rostro de casa acogedora, de comunidad abierta, jovial y al mismo tiempo discreta y respetuosa", remató.

El matrimonio, en el Vaticano. / Lne

El matrimonio gijonés, muy implicados en la Semana Santa de Gijón a través del Santo Sepulcro, disfrutaron de la compañía de otros voluntarios y de las palabras del Papa durante un acto que terminó con la entrega de una miniatura de la cruz del Jubileo.

Encuentro del Pontífice con Adrián Barbón

Vallaure y Mori no fueron los únicos asturianos que este sábado vieron de cerca al Pontífice. El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se reunió esta mañana en la Ciudad del Vaticano (Roma) con el Papa León XIV, en un encuentro sin precedentes para la comunidad autónoma.

Durante la audiencia, el jefe del Ejecutivo asturiano, católico y practicante, trasladó al Pontífice la preocupación por la creciente tensión internacional y las amenazas a la paz, con especial referencia a la situación de Venezuela y a los conflictos de Ucrania y Gaza, según fuentes del Gobierno autonómico.