El plan local de contratación de Gijón fija hasta 63,5 millones para 114 licitaciones

Un total de 114 licitaciones con un valor estimado total que ronda los 63,5 millones. Esas son las grandes cifras del Plan anual de contratación del Ayuntamiento de Gijón para 2026 que se presenta para su aprobación en la Junta de Gobierno de la próxima semana. Este documento visibiliza tanto para la ciudadanía en general como para las empresas que puedan estar interesadas los planes que tiene cada concejalía de contratos a licitar a lo largo de este año.

Un año muy potente para la concejalía de Educación pese a que solo aporte dos licitaciones a este plan anual. Eso sí, dos licitaciones más que millonarias y ambas referidas a los contratos que regirán el servicio de comedor escolar en los próximos ejercicios. En total, se calcula que movilizarán unos 25,6 millones: 3,6 millones para las escuelas infantiles y 22 para los colegios.

A cerca de 23 millones suben las licitaciones que tiene previsto hacer la concejalía de Infraestructuras. Nada excepcional teniendo en cuenta que son 30 contratos y la mayoría de obras. Aquí cuentan reformas millonarias como la del Albergue Covadonga y el Hogar del Productor de Ceares, con alrededor de 5 y 2 millones, respectivamente. Pero también la nueva concesión del mobiliario urbano, que se estima en unos 5 millones, y el nuevo contrato de la iluminación navideña, con un coste total para varios ejercicios de 3,3 millones. Hay partidas con menos ceros pero que marcan acciones de futuro como la redacción del proyecto del nuevo parque de bomberos, otros que tienen que ver con mejoras en barrios –desde el parque de Avelino Vidal a la actualización de la cuesta del Cholo–, la ejecución de obras ya comprometidas como el arreglo del edificio que alberga el Museo Piñole y las reformas estructurales en El Molinón y actuaciones en instalaciones municipales como una nave en el Botánico por algo más de 600.000 euros.

Pagar el préstamo

El ranking de concejalías con menos licitaciones previstas lo encabeza Tráfico. Solo una, pero para un tema de máxima sensibilidad: la implantación y gestión de la zona de bajas emisiones de La Calzada. Un contrato con un presupuesto base de licitación de 750.000 euros y un valor estimado de algo más de 619.000. Urbanismo tampoco gasta muchos, unos 200.000 euros y sobre todo para ejecuciones subsidiarias, pero reserva 30.000 euros para redactar los documentos urbanísticos de los suelos liberados del ámbito portuario.

En el área de Atención a la Ciudadanía y Distritos destacan los casi 900.000 euros del total estimado del contrato mixto que, en varios lotes y para varios años, se quiere impulsar para organizar un gran evento navideño que sustituya al actual mercadillo de Begoña. Son unos 200.000 euros por cada Navidad. Desde Alcaldía el mayor compromiso económico está en los 2,7 millones de coste por la suscripción de un préstamo de 25 millones a largo plazo para financiar las inversiones municipales de este ejercicio.

Medio Ambiente tiene contratos en agenda por más de 2 millones sumando parques, juegos, arbolado y obras en el centro de protección de animales de Serín.