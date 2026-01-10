Salvador Gutiérrez Ordóñez, académico de la Real Academia Española: "Defiendo el bable, no la oficialidad: la posibilidad de que se recupere es nula"

Salvador Gutiérrez (Taballes de Bimenes, 22-7-1948) es académico de la Real Academia Española. Ayer participó en un coloquio organizado por el Ateneo Obrero de Gijón junto con Manuel Ángel Delgado para presentar el libro "FLOrencen hacia el olvido tus paSOS", del poeta Justo Alejo, "un libro de Manuel Ángel Delgado, que ha hecho una selección de poemas experimentales de Justo Alejo", dice.

Hábleme del poeta.

Justo Alejo es un poeta zamorano, nacido en la frontera con Portugal y cerca ya muy de Salamanca, en una zona bastante deprimida. Nació en 1935, y murió con 44 años. Se dice que es suicidio, pero es posible que no sea tan claro; tuvo otras razones, porque era militar de izquierdas. Es un poeta que tiene dos fases, una que podemos llamarla el poeta de la tierra, y el que canta, el que habla de toda la naturaleza, la pobreza, la tierra, la muerte, la enfermedad, la miseria, que invade a esa zona en la que él ha nacido. La parte que ahora se edita es un libro sobre la última fase de su poesía, que es experimental. Como todas las poesías de vanguardia trata de romper con todos los moldes clásicos: la rima, y además hay otras rupturas más fuertes, rompe con la palabra, rompe con la ortografía, rompe con el verso mismo.

Esa ruptura con la ortografía, ¿cómo la valora en su condición de académico de la lengua?

Decía el San Pablo que la calidad todo lo perdona. Es lo mismo que en la publicidad. En la publicidad a veces no se ponen las tildes, pues a veces en la poesía también todo se perdona. Baudelaire en Francia, Saint-Pierre, muchos otros, han hecho poemas que prescindían de la puntuación, rompieron el verso. Dentro de la poesía experimental se tolera. No solamente rompe con la ortografía, rompe también con la ortotipografía. Los hábitos normales es que toda la línea se escriba por ejemplo con minúsculas y solamente los nombres propios o las iniciales de un punto vayan con mayúsculas.

Hablemos de cuestiones más generales. ¿Hasta qué punto se utiliza la lengua correctamente?

Siempre ha habido quejas del mal uso de la lengua. Primero, hay que tener en cuenta que la lengua evoluciona. Segundo, que los extranjerismos siempre han entrado y están entrando. Siempre ha habido el uso del lenguaje juvenil, que es el lenguaje innovador. Eso es consustancial a las lenguas. Lo que tenemos que tratar de encauzar. Hacer en el caso de los extranjerismos que terminen adaptándose a la escritura y a la pronunciación española, como hicimos con fútbol.

La diversidad del español, que se habla en multitud de países, ¿es un riesgo de divergencia del idioma?

Con la diversidad de las lenguas, sobre todo cuando no hay una potencia o una unidad política que lo domina, siempre hay cierto peligro. Eso es lo que ocurrió con el latín y el imperio romano. Sin embargo, lo que ocurre con el español ha sido una cosa muy importante. Cuando se crearon las repúblicas americanas, ellos lo dijeron claramente "nosotros no tenemos nada con la lengua. La lengua española es nuestra". Y lo que hicieron es defenderla como forma de unión. Naturalmente pueden defender también sus características propias para hablar. Ahora bien, hay un factor muy grande de unión, que es la escritura, tanto la prensa como la literaria, en la que hay casi un 90-95% de unidad. Y hay un factor también muy importante, que son las academias de la lengua, juntas tratando de que la lengua se mantenga en su unidad, manteniendo y defendiendo sus variedades. Mantener ese tronco común de unidad es lo que nos da fuerza a todos los países.

Hablando de Latinoamérica, ¿suscribe el dicho que de la pluma es más poderosa que la espada?

La lengua común mantiene a toda la comunidad hispanoamericana unida por encima de muchísimos avatares, por encima de todo lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que pueda pasar. Creo que la lengua, la unidad de la lengua –la pluma, vamos a decir así– y no la espada, no la política, es la que da cohesión, la que da importancia, la que asegura también unas fuertes relaciones culturales, unas fuertes relaciones literarias, unas fuertes incluso políticas. Posibilita una unidad muy grande. Los que trabajan sobre relaciones comerciales dicen que hay, las relaciones comerciales entre países que tienen una misma lengua tienen más de un 20% de posibilidades de salida de comercio, que si no tuvieran la misma lengua.

Usted ha criticado el desdoblamiento de género, que sigue siendo común en ámbitos políticos.

Yo lo que defiendo es que todos los femeninos de profesión se actualicen y se lleven a cabo. Lo que considero que es innecesario es el uso constante del desdoblamiento de niños y niñas, hijos e hijas. Es antieconómico y la ley de economía es una de las leyes más importantes del lenguaje porque el masculino genérico existe.

¿Ve algún riesgo de que salten a otros espacios las formas de escribir en aplicaciones como Whatsapp, en especial por los jóvenes?

No, yo creo que cada medio tiene sus normas. Cuando aparecieron los telegramas, pues había un escándalo muy grande porque la gente trataba de abreviar y no influyó para nada en la lengua. Lo mismo cuando aparecieron los SMS.

¿Como ve la reclamación de oficialidad del asturiano?

Soy asturiano de Bimenes y hablé, he estudiado alguna cosa y edité en bable. Yo soy un defensor del bable. Otra cosa es el salto, que yo veo muy grande, hacia la oficialidad. Es una decisión que corresponde al pueblo asturiano, pero sería mucho dinero para muy poco. La posibilidad de que en un futuro el bable se recupere es prácticamente nula.