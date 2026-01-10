"Hagamos elogio de los hombres ilustres... Su gloria no se borrará", señalaba Soledad Lafuente, presidenta de la Asociación de Vecinos "San Julián" de Somió, en recuerdo de Dionisio Cifuentes Suárez. Los vecinos de la parroquia y el Ayuntamiento de Gijón, representado por la alcaldesa Carmen Moriyón y la concejala de Cultura Montserrat López Moro, quisieron tener un detalle con el empresario en el 75 aniversario de su fallecimiento.

En la plaza Villamanín, donde en 1973 se levantó un busto de "Don Dionisio" diseñado por Francisco González Macías, esta mañana de sábado se realizó una ofrenda floral y se colocó una nueva placa conmemorativa. "En recuerdo de nuestro benefactor D. Dionisio Cifuentes Suárez con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento", reza el cartel metálico que se colocó en la parte inferior.

EN IMÁGENES: Somió rinde homenaje a Dionisio Cifuentes en el 75º aniversario de su fallecimiento: "Su gloria no se borrará" / Ángel González

"Cuando había pocos recursos y se vivía de la agricultura y ganadería, don Dionisio ayudó mucho a los vecinos con la traída de aguas, el arreglo de la iglesia y caminos. También hizo mucho por Gijón con la Cocina Económica, el Grupo Covadonga o el Hospital de Jove", enumeró la líder vecinal de la parroquia. "Fue un gran benefactor de la ciudad y teníamos que estar participando en el aniversario de su fallecimiento. Mucha gente que pasa por aquí ve el busto y no sabe quién es. Estas cosas dan a conocer a las generaciones venideras la historia de gente que fue tan importante para Gijón", desarrolló por su parte la edil López Moro.

Nacho Suárez Entrialgo hizo de maestro de ceremonias en un emotivo acto que comenzó a las 12.00 horas en la Iglesia de las Madres Agustinas Recoletas de Somió y que también contó con la presencia de Luismi Piñera, cronista de Gijon. "Los aquí presentes no lo conocimos; sabemos de su generosidad para con la ciudad de Gijón, y en especial con los vecinos de Somió, por los escritos que de él se publicaron y por la prensa", mencionó Lafuente en su discurso.

"Venía a todas las fiestas"

Sin embargo, sus palabras no fueron del todo ciertas, ya que entre el público allí reunido se encontraban algunos de los descendientes de Dionisio Cifuentes y, en concreto, su sobrina nieta que llegó a conocer al empresario. A sus 94 años, Filomena Cifuentes rememoró sus años de infancia en los que todas las tarde Dionisio Cifuentes acudía a su casa para charlar con su padre. "Venía y se sentaba en casa a charlar y pasaba toda la tarde con mi padre, aunque no me acuerdo de qué hablábamos en concreto", expresaba Cifuentes que confesó que cuando el empresario fue avanzando en años pasó a ir solo los domingos. "Luego ni eso, porque ya era muy mayor y venía mucha gente al baile los domingos", apuntó Filomena Cifuentes.

Aunque sí que había una cosa que no se perdía por nada del mundo. "Venía a todas las fiestas de Somió: San Julián, el Sacramento, el Carmen e incluso a la fiesta que él tenía en agosto", expresó una Filomena Cifuentes muy agradecida de que la memoria de su antepasado siga viva con este tipo de actos. La descendiente del empresario también compartió algunos minutos con Moriyón, que se interesó por su relación con Dionisio Cifuentes y cómo era en la confianza familiar.