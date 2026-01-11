Las breves distancias del bipartito, así han sido los choques entre foristas y populares

El contrato para gestionar la donación de ropa usada marca un nuevo capítulo en la lista de asuntos que han distanciado a los socios de Foro y PP en el gobierno. Una lista que en cuanto a manifestaciones públicas es más bien corta, aunque se alarga un poco más de puertas para adentro, y que tuvo como gran exponente reciente el paso adelante de la alcaldesa, Carmen Moriyón, ante la crisis generada por el realojo temporal del Albergue Covadonga, una tarea que hasta ese momento, por las competencias de su concejalía, lideraba el popular Guzmán Pendás. Los reproches del PP entonces, que insistían en que el plan de realojo en el Hogar de San José no debía paralizarse "por un escrache", no fueron a más por decisión del propio PP, que a renglón seguido de sus quejas reafirmó la continuidad del bipartito. Ahora, la resolución de un contrato de donación de ropa que deja fuera a Cáritas vuelve a marcar distancias entre los socios.

Los populares Jorge Pañeda y Ángela Pumariega, en el anuncio del plan para la Laboral. / .

Esas distancias las fijan la existencia de un informe jurídico encargado por Alcaldía que alerta de "incongruencias" en la redacción del contrato y la interpretación que hace de ese informe Emulsa, en manos de los socios populares, que lo consideran un intento por parte de los foristas de anular una licitación "transparente" y legítima. Se respira una desconfianza evidente: los foristas dan a entender de que es ahora responsabilidad de Emulsa, con ese informe jurídico en la mano, decidir si mantiene la licitación o la anula, y los populares entienden la emisión de ese informe como el primer paso para que desde Alcaldía se decida tumbar el procedimiento. Cáritas, mientras, se quedó con un recurso sin respuesta y tendría el derecho a iniciar un proceso legal. También las ganadores de la licitación, Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo, podrían reclamar judicialmente si meses después se les anula su contrato.

Trapos rojos por el realojo del Albergue Covadonga. / .

El lodo de estos días, en cualquier caso, viene en parte de los polvos del pasado 10 de noviembre, cuando decenas de manifestantes, aprovechando el acto de inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, protestaron por el plan del Albergue. Los políticos, entre ellos Moriyón y Pendás, caminaron por Poniente rumbo al Consistorio dejando a sus espaldas a una comitiva que pedía a gritos su dimisión. Para entonces ya se sabía que la propuesta de realojar temporalmente a un grupo de residentes del Albergue en estancias vacías del Hogar no había gustado a algunos vecinos. Se sabía, también, que en esas semanas el debate se había intoxicado de mentiras y medias verdades, con el estigma social aún vigente hacia personas sin hogar sumado al rumor ya varias veces desmentido de que el realojo quería mantenerse en el tiempo. Moriyón anunciaba días después que tomaba el mando y tras reunirse con vecinos y entidades paralizó el realojo. Y los populares, aunque evidentemente molestos, no hicieron sangre: su presidente local, Andrés Ruiz, reafirmó la intención del partido de mantener la alianza del gobierno.

Terrenos de la playa verde. / .

Dos años antes del lío con el Albergue, en noviembre de 2023, la tensión entre los socios cogió quizás más temperatura. Estaba por entonces aún reciente la ruptura con Vox y se comenzaba a tramitar el proyecto presupuestario para 2024. Los populares aseguraron entonces haber tenido que votar a favor del proyecto en una Junta de Gobierno extraordinaria sin haber podido leer la propuesta completa, que se le había sido enviada con apenas margen. En la siguiente reunión, con los ánimos ya caldeados, los socios vieron cómo se presentaba fuera del orden del día una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, a su juicio, suponía mejoras en materia de personal sólo en las áreas de competencia forista. Los populares decidieron abstenerse, rompiendo con la habitual unanimidad, en una crisis que se limó unas semanas después y con la revisión de un pacto de gobierno que, según los apelados, gozaba "de muy buena salud". Los amagos de crisis en el bipartito general se han gestado así: un conato de incendio que se salda a los pocos días con declaraciones de ambos lados que niegan la existencia de fuego alguno.

El mandato, por lo demás, ha dejado algunas discrepancias en Pleno, con los socios votando en sentidos diferentes a proposiciones de la oposición y con los populares quedándose solos en ideas como impulsar un acceso a El Musel por la Reguerona. Además, en la primavera pasada con la playa verde del Rinconín surgía otra polémica exigua: desde Medio Ambiente –en manos de Rodrigo Pintueles, presidente también de Emulsa– se reprochaba que "de manera unilateral" se anunciase un concurso de ideas para diseñar el futuro espacio público, porque entendían los populares que esa competencia, al ser una zona verde, era suya y debía respetarse de acuerdo al pacto de gobierno suscrito en su día. Pero respondían los foristas que el proyecto se encontraba en un momento de tramitación urbanística y no medioambiental, y la vicealcaldesa popular Ángela Pumariega añadía que el bipartito seguía muy unido a pesar de los "matices".

Otros gestos recientes, como que los populares anunciasen la puesta en marcha de un proyecto para recuperar la piscina de la Laboral el mismo día que los foristas comunicaban su intención de comprar la finca de la Flex, afianzan una distancia que resulta en realidad lógica y que podría ir a más conforme se vayan acercando las elecciones, quedando aún en el aire la posibilidad de una alianza electoral que hasta el momento ambos partidos eluden valorar. Quizás trasciendan para entonces quejas que por ahora no llegan a los micrófonos, como una cierta sensación de menosprecio entre los populares en actos protocolarios del gobierno, y que por ahora se queda en una mera lectura entre líneas sin mensaje claro.