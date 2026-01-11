Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete

Una intervención policial llevada a cabo el pasado sábado permitió apresar a un menor de edad que se había fugado de un centro de menores donde estaba recluido con anterioridad. Este individuo, de 16 años y nacionalidad española, fue identificado por los agentes cuando se encontraba en el entorno del barrio de El Polígono. Tras el cacheo practicado se le incautó un machete de grandes dimensiones –hasta 43 centímetros según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA– que llevaba oculto entre sus ropas. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores a los efectos oportunos.

La intervención de la Policía Nacional tuvo lugar en la tarde del sábado. Unos agentes observaron a un grupo de menores que se encontraba en el entorno de la calle Puerto de Cerredo, en el barrio del Polígono. Durante la actuación se percataron que otros dos jóvenes que pasaban por la zona mostraban una actitud huidiza al ver a los policías actuando. Esas sospechas se confirmaron al ir a identificarlos también, pues el ahora detenido trató de ocultar algo. En concreto, ese gran machete que fue intervenido por los agentes.

Los policías realizaron las diligencias correspondientes tras el hallazgo del arma blanca, considerada peligrosa, y comprobaron en su base de datos la identidad del joven. Fue entonces cuando se percataron de que el joven se había fugado del centro de menores de una localidad asturiana en el que reside.

Declaración en comisaría

El menor de edad fue trasladado a continuación a las dependencias de las Policía Nacional en la comisaría de El Natahoyo, donde se le tomó declaración y se dio aviso tanto a la Fiscalía de Menores como al propio centro donde está recluido el joven. Y donde ayer domingo regresó tras su frustrada huida hasta Gijón.

Las fugas de centros de menores son frecuentes. El pasado año, como el caso más grave, un menor del centro ovetense de Sograndio huyó también tras reducir a un vigilante con un "mataleón" durante una salida a la Senda del Oso.

Tampoco los conflictos con menores no son escasos. A finales del pasado año, de hecho, se llevó a cabo un importante despliegue de la Policía Nacional en el barrio de El Coto por una reyerta entre cuatro menores de edad con armas blancas que se saldó con dos jóvenes heridos, de 16 y 17 años. Un conflicto que se saldó con otros dos menores detenidos que ingresaron en Sograndio.