Mael se da un baño de masas y de rock en su concierto benéfico en Gijón

"¡A tocar bien!". Con este grito de guerra arengó Mael Aldecoa a los músicos que llenaron la sala Acapulco de rock en un concierto benéfico para el niño gijonés amputado de manos y piernas el pasado junio. Junto a su abuelo, Santiago Bernardo, pudo conocer minutos antes del comienzo del espectáculo a Rafa Kas, entre otros, con el que compartió impresiones. Precisamente, su abuelo fue el que originó la idea, apoyado en el grupo motero "Magaya Astur".

"Empezamos con las Cabalgatas, pero cuando los pequeños se hicieron mayores, dimos el salto a los conciertos benéficos. Este año, nos enteramos de lo de Mael, un niño cercano a muchos y con el abuelo miembro del grupo y no dudamos en organizar el concierto por él", mencionaba José Enrique Valdés, "Brike", presidente de "Magaya Astur" que reconoció estar "un poco sobrepasado" por la gran acogida que tuvo el acto.

Con la colaboración de la sala Acapulco "que todos los años nos guarda una fecha", se lanzaron a organizar un concierto que juntó artistas de la talla del citado Rafa Kas, Pablo García o Sam Rodríguez y grupos como "A3 Trío", "Clovers CB" y "Trío Calavera".

El encargado de abrir el show fue Pablo Aldecoa, padre de Mael, que quiso agradecer a los allí presentes todo el apoyo y volver a poner en valor la lucha de Mael. "Hace seis meses nuestra vida se rompió en pedazos. Pasamos del miedo cotidiano al terror más profundo", comenzó diciendo Aldecoa, recordando el largo proceso que han tenido que pasar como familia y del que Mael "peleó y sonrió". "Cuando miramos atrás nos damos cuenta de algo muy importante, no hemos caminado solos ni un solo paso", recordó Aldecoa nombrando a familiares, amigos y también personas que de manera altruista "ayudaron y siguen ayudando".

"Cuando ves a tu hijo de tres años enfrentarse a todo esto con una sonrisa, no te queda otra que seguir. El verdadero fenómeno no somos nosotros, es Mael", finalizó el padre del joven, antes de dar paso al presidente de "Magaya Astur" que quiso dejar un último mensaje entre los aplausos del público. "Ante cualquier problema, si Mael pudo, nosotros también", sentenció Valdés.