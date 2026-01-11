Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Manos fuera de Venezuela", el grito en Gijón contra "el imperialismo y la injerencia de Estados Unidos"

Decenas de personas se concentran en la plaza del Instituto

Carlos Tamargo

Un nutrido grupo de personas volvieron a concentrarse este domingo en la plaza del Instituto, conocida popularmente como el Parchís, para denunciar la situación que a su juicio se está viviendo en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro. Cientos de personas ya se agolparon en el mismo lugar justo después del arresto y la operación de Donald Trump.

La cita estuvo convocada por la plataforma "Asturies contra el imperialismo y por la paz". "Manos fuera de Venezuela" fue el lema de la concentración "en defensa de la soberanía de Venezuela y por la soberanía de América Latina y el Caribe, frente a la escalada de injerencia, amenazas y agresiones impulsadas por Estados Unidos así como contra la normalización de políticas de tutela sobre países de la región".

El colectivo, que dio lectura a un manifiesto, recordó "la necesidad de rechazar cualquier forma de intervención externa —militar, económica o política— y de denunciar el uso de sanciones, campañas de desinformación y presiones diplomáticas como instrumentos de desestabilización".

