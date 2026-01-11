Con las fiestas de Navidad ya en la memoria, Somió no quiere bajar el ritmo y como marca la tradición desde hace un siglo, este 11 de enero celebraron la fiesta de su patrón San Julián, una de las tres más importantes que organizan en la parroquia. En la propia iglesia a la que da nombre el santo, se congregó buena parte de los vecinos, que llenaron las bancadas del templo para la liturgia, impartida por el párroco Pablo Luis Gato, responsable de la unidad pastoral de Somió y Cabueñes.

"Le pedimos a San Julián para que interceda ante Dios por toda la comunidad de Somió", pidieron durante la ceremonia que estuvo armonizada por las voces de la Coral San Julián que dirige Charo Castro. En "una jornada de especial alegría cristiana", no pudo faltar la tradicional procesión del santo patrón. Bajo los acordes del tambor y gaitas y el ambiente cargado del solemne incienso, desfilaron por las calles de Juan Valdés Cores y la avenida Dionisio Cifuentes para honrar a San Julián.

EN IMÁGENES: Somió celebra a su patrón San Julián con la tradicional procesión y comida popular: "Hace unión entre los vecinos" / Ángel González

"Ha sido un año muy bueno y en el que se ha notado, o por lo menos así lo hemos visto desde la asociación, que la gente se ha implicado más en el festejo", expresó con alegría Nacho Suárez Entrialgo, secretario de la Asociación vecinal "San Julián" de Somió. "Me encanta, nos unimos todos y es algo que es muy de aquí, el juntarse para celebrar las cosas", señalaba Pilar Fernández, de vuelta en el templo mientras se repartían los premios para los belenes familiares, avisando que su marido, además, estaba cantando en el coro por lo que la "jornada está siendo pletórica". "Es una alegría ver como se junta la gente de la parroquia para hacer unión", añadió Fernández.

"Estaba la iglesia llena y es algo que presta. Luego vamos a comer, es un día especial para hacer amigos y charlar con la gente, que es de lo que se trata", resaltaba, por su parte, Marisa Barrero, vecina de Somió "de toda la vida". "Puede que no sea la más conocida, porque la del Carmen en verano siempre hay más gente, pero sí que es de las de toda la vida", remarcaba Alfredo Miranda, observación que también secundó el propio Suárez Entrialgo. "Estas son más del barrio, de nuestra zona y además sirve para seguir un poco con el ánimo de la Navidad después de todas las festividades grandes que hemos tenido estos días", remarcaba el secretario.

"Seguimos manteniendo la tradición"

Y es que en Somió la Navidad llega pronto y tarda en irse. "Desde el 23 de noviembre ya estamos con preparativos, iluminando la sede, dando cursillos de decoración navideña, haciendo fiestas para los niños...", enumera Suárez Entrialgo añadiendo que "hasta la fiesta de la Candelaria (2 de febrero) no quitamos el Belén". "Somos de las pocas parroquias de Gijón que siguen manteniendo la tradición de dejar el nacimiento todo el mes para que, quien quiera, pueda ir a visitarlo", animó el secretario de la asociación de "San Julián".

En las fiestas del patrón los belenes cuentan con gran importancia. Después de la procesión se hizo entrega de los premios a los belenes familiares. "Ha sido la octava edición y hay que decir que tanto la participación, como la calidad va cada año en aumento", expresaba Suárez Entrialgo. El colofón del festejo llegó a las tres de la tarde con la esperada comida popular. El merendero La Peñuca acogió esta cita a la que acudieron cerca de setenta vecinos. "Estamos muy agradecidos con el apoyo y con que la gente se anime a participar en estas actividades y que sigan llegando a más gente", reiteró el secretario de la asociación vecinal ante un domingo de culto y celebración entre amigos.