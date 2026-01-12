Álister Iglesias, nuevo responsable de Protección Civil en Gijón

Álister Iglesias es el nuevo jefe de Protección Civil en Gijón. Así lo ha comunicado esta mañana el Ayuntamiento de Gijón, que señala que "la decisión llega una vez culminado el proceso de formación desarrollado por Luis Moreno y que ha permitido modernizar y profesionalizar el cuerpo, así como dotarlo de mayor coordinación". Añade que "el éxito de los cambios implementados en noviembre de 2024 ha quedado reflejado en numerosas ocasiones en las que Protección Civil ha sido una pieza fundamental en la coordinación de todo tipo de eventos y situaciones sobrevenidas, como el caso del operativo de crisis a raíz del incendio en Monteana".

Por su parte, Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, considera que “Protección Civil es ahora un cuerpo mucho más preparado y que ofrece un mejor servicio a la ciudadanía”. “Más que un cambio de jefatura es una continuación lógica”, añade la edil.

Álister Iglesias (Gijón, 2003), hasta ahora subjefe de Luis Moreno, ha estudiado en la Escuela Nacional de Protección Civil "y conoce al detalle los protocolos internacionales y nacionales ante siniestros y catástrofes naturales además de la atención médica pre-hospitalaria, cuenta con formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Desfibrilador Externo Automático (DEA), en intervención ante situaciones de emergencia, en respuesta ante vertidos de hidrocarburos en zonas costeras, entre otros ámbitos".