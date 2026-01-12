Comprar vivienda en Gijón, misión "imposible" por los precios (y el mercado amenaza con estancarse

Aunque con datos aún provisionales, todo apunta a que el mercado de vivienda en Gijón, con precios todavía al alza, podría empezar a estancarse. El auge de compradores de segundas residencias o pisos de inversión en la ciudad no logra compensar del todo un problema ya a todas luces evidente, que es que cada vez menos vecinos pueden permitirse comprarse un piso en su ciudad, y Gijón empieza a perder empuje en cuanto a compraventas de viviendas respecto a otros municipios vecinos. Como los precios del mercado están cada vez más alejados del bolsillo de un comprador local de clase trabajadora, en Gijón empieza atisbarse, también, una estacionalización de la oferta. Hay propietarios que consideran que lo mejor sería vender su casa en verano para captar a un comprador de fuera con alto poder adquisitivo. Es más bien una falsa creencia, pero ya se nota: entre marzo y septiembre salen a la venta inmuebles en Gijón con precios más altos. En estos últimos años, los barrios más caros de la ciudad, como El Bibio o Viesques, tienen un valor medio de más de 3.500 euros por metro cuadrado.

En números, y con datos pendientes de validación para el último trimestre, en Gijón se realizaron el año pasado 937 transacciones inmobiliarias de media por trimestre. Hubo ciertos altibajos: fueron más de mil transacciones en el primer trimestre del año, 953 en el segundo y 853 en el tercero, una bajada que se retomó en la recta final del ejercicio, según estima el sector inmobiliario local, por un repunte de compras a partir de noviembre. Esa media, en cualquier caso, sigue dejando a la ciudad como principal motor del mercado: las medias del resto de concejos se quedan sustancialmente por detrás, con medias aproximadas, por orden, de 881 transacciones por trimestre en Oviedo y 316 en Avilés, seguidos por municipios ya más pequeños, pero con interés al alza en este sector como Langreo (250), Mieres (243) y Siero (230).

Si esa media local se consolida, a lo largo de este año la estadística podría confirmar una tendencia que el sector inmobiliario en Asturias lleva ya un tiempo atisbando: que la compra de viviendas en las grandes ciudades, con los precios tan tensionados, estén dejando fuera al grueso de compradores potenciales de clase trabajadora. Dice César Nozal, de la agencia gijonesa La Playa, que se podría empezar a hablar entonces de una "desaceleración" del mercado en Gijón. "Esa misma media de transacciones fue de 960 en 2024 y de 869 en 2023. Hablamos de datos provisionales, pero por ahora pensamos que el 2024 se va a quedar como el mejor año histórico en números", cuenta. Oviedo, con unas 945 transacciones ese mismo año, se encontraría en una situación similar. "Y cuando en Gijón y en Oviedo se vuelve imposible comprar, se genera un efecto de mancha de aceite", añade Nozal. ¿Y qué implica eso? Que la compra de viviendas en municipios vecinos con precios aún no tan disparados coge carrerilla. Los expertos citan a Siero como ejemplo actual de esta tendencia.

Efecto "mancha de aceite"

Acompaña a esta previsión del mercado otra valoración de contexto: los precios no bajan porque sigue habiendo una demanda que supera a la oferta. Nozal introduce aquí otro concepto: el de "capacidad de absorción", y que el sector calcula de acuerdo a las medias de demanda y oferta desde 2004, fecha de inicio de los registros. Con ese contexto, Gijón tendría una capacidad de absorción de compra de viviendas de unas 768 al trimestre, lo que implica que actualmente sufre un sobreesfuerzo del 22 por ciento, mismo porcentaje que se calcula para Oviedo. Y esa "mancha de aceite" dispara el porcentaje a municipios vecinos: esa sobrecapacidad de absorción es del 53 por ciento en Avilés y del 82 en Langreo, por poner algunos ejemplos. "Esto responde al incremento de demanda de segundas residencias. Un comprador de Madrid o de Castilla y León puede preferir comprar, porque el precio acompaña, en San Martín del Rey Aurelio o en Aller", razona.

El impacto de la tensión inmobiliaria al comercio y las empresas locales

La incertidumbre de cómo evolucionará el mercado de la vivienda en la región y el impacto del plan estatal de vivienda motivan la organización de un coloquio organizado para el día 29 de este mes en la Escuela de Comercio. Con un programa pendiente de confirmar, uno de los ponentes ya registrados es Anselmo Menéndez, subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio, que hablar sobre qué podría aportar el plan estatal a la región. La iniciativa, organizada por "We love Gijón" y con el apoyo de Compromiso Asturias XXI, contará también con expertos en inteligencia artificial y en urbanismo para hablar de formatos como la vivienda libre a precio tasado, una figura menos habitual en España y que parte del sector inmobiliario defiende impulsar. Acudirán también representantes del sector inmobiliario de Asturias y de España, así como de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Unión de Comerciantes. El debate, que se desarrollará durante la mañana, se completará por la tarde, a las 19.00 horas, en la Laboral, donde tendrá lugar una gala de premios bajo el mismo sello de "We love Gijón" y que organiza la agencia La Playa. En la cita se concederán en total seis galardones a comercios, empresas y profesionales de la ciudad.