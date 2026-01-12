Emtusa busca consolidar su subida de viajeros con mejoras en flota y plantilla

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) ha podido empezar 2026 presumiendo de una cifra récord en su historia en cuanto a número de viajeros tras haber registrado más de 23,5 millones de usuarios a lo largo de todo el año pasado. Un incremento del 5,61% sobre el récord establecido en 2024. Y cerca de 13 millones millones más de viajeros que el nefasto 2020 cuando el covid dejó vacíos los autobuses municipales y muy tocada a la empresa. Tocada que no hundida porque Emtusa resurgió de aquellas cenizas y parece estar viviendo ahora uno de sus momentos más dulces.

Y no solo por la subida de viajeros, que no para de elevar su tope año tras año desde aquel 2020. El inicio de 2026 ha supuesto también para Emtusa la incorporación de 26 nuevos conductores, la primera tanda salida de una nueva bolsa de empleo con 90 integrantes de la que se irá echando mano para cubrir bajas y jubilaciones entre el personal, y solo quedan unos días para que las empresas interesadas presenten sus ofertas a la compra de autobuses más grande licitada por Emtusa. Son 24 vehículos los que, de golpe, se van a adquirir: 15 articulados urbanos diésel-híbridos y 9 urbanos de 12 metros con tracción 100% eléctrica. El presupuesto total , impuestos incluidos, ronda los 16 millones. El plazo de entrega es de 14 meses.

Estos nuevos vehículos forman parte del plan de renovación de la flota que fue el principal movimiento que hizo el forista Pelayo Barcia al llegar a la presidencia de la empresa. Un plan que se amplió hace unos meses con el apoyo del consejo de administración de la empresa para que en lugar de comprar 37 nuevos buses, como se había pactado, fueran 42. Eso dentro del plan de flota. Fuera del plan están los tres microbuses ya encargados para dar servicio a la zona rural. Otro movimiento de ampliación de sus servicios en los que trabaja la empresa.

La previsión en Emtusa es tener en 2027 93 vehículos, 30 articulado de 18 metros , 60 de 12 metros de los que 19 serán eléctricos y 3 microbuses. Una flota, además, rejuvenecida, al bajar la edad media de los vehículos de casi 10 años a poco más de 5.Y, en cuanto a los conductores, se da por bueno que los 90 de la bolsa de empleo estarán ya contratados sumandose así a los 60 de la anterior bolsa: 150 en total.

Una flota de vehículos renovada y una plantilla estabilizada parecen los elementos básicos para que Emtusa pueda consolidar su actual situación y encarar cambios en sus servicios de mayor envergadura que los ejecutados en los últimos años, y que pasaron por ajustes menores en itinerarios de líneas habituales y la puesta en funcionamiento de los búhos hasta Tremañes y Somió.

Cambios menores, pero que parecen tener éxito ya que el incremento de viajeros se da en todas las líneas. Un 3% subió la línea 1 (Cerillero-Cabueñes) hasta sumar 3,9 millones de viajeros en 2025. Por encima de los tres millones también están las líneas 12 (Cerillero-Contrueces) y 15 (Nuevo Roces-Cabueñes), que es la que más ha subido entre las grandes con un incremento de casi el 12% de viajeros tras incorporar autobuses articulados al trayecto.

Tampoco parece que haya restado el cambio tarifario que tuvo lugar en julio cuando –al decidir el Ayuntamiento no solicitar las ayudas al transporte del Ministerio que incluían como exigencia tener activa una zona de bajas emisiones–los viajeros con tarjeta de Emtusa o tarjeta ciudadana perdieron la rebaja del 50% en sus viajes y abonos vigente desde finales de 2022. La reacción de los usuarios habituales fue pasarse a la tarjeta Conecta del Principado de Asturias, que sí mantuvo los descuentos. De tal manera que el uso de ese sistema de pago sufrió un incremento del 234,4% respecto al año 2024 pasando de 1,9 a 6,6 millones de usos.

Otra novedad registrada en Emtusa en 2025 fue que, por primera vez en su historia, todos los viajes en sus autobuses fueron gratuitos en aplicación de una de las medidas del protocolo por contaminación activado, también por primera vez desde su entrada en vigor en 2021, en el nivel de alarma. Nivel máximo. Una gratuidad que no fue relevante en el número de viajeros registrados en ambas jornadas.

Concretar los itinerarios para poner en en marcha tras el verano las dos rutas que se plantean para la zona rural –en principio una que pase por Deva y Castiello y otra por Mareo y La Pedrera– es el principal trabajo para los próximos meses en Emtusa. Eso, seguir recibiendo nuevos autobuses, incorporando nuevos conductores e intentando no morir de éxito.