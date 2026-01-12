Izquierda Unida urge mejoras en el mercado de La Camocha: "el Ayuntamiento lo está dejando morir"

El grupo municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz, Javier Suárez Llana, llevará al próximo Pleno la petición de impulsar mejoras en el mercado municipal de La Camocha. Señala el concejal que se trata "de un equipamiento púbico que debería servir para dinamizar la vida en el barrio" y reprocha que a su juicio "el Ayuntamiento lo está dejando morir". Como ya es sabido, para este mercado se han hecho varios intentos de sacar a licitación puestos hoy vacantes.

Suárez Llana, por su lado, señala que «el de La Camocha es el único mercado de titularidad municipal que continúa en funcionamiento» y considera que el mismo adolece de "un déficit general en el mantenimiento» y de «la necesidad de adaptar diferentes aspectos a la nueva normativa en materia de sanidad y consumo», así como «errores o soluciones poco eficaces introducidos durante la reforma de los años 2009, 2010 y 2011". "El resultado de esta situación es la baja ocupación de los puestos, con siete actualmente sin ningún tipo de actividad comercial a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos meses para flexibilizar los procedimientos administrativos y dinamizar el equipamiento", señala el concejal.

El portavoz, por lo tanto, pedirá en Pleno que el mercado reciba una "puesta al día" y que mejore el estado de sus suelos y de su iluminación, entre otras cuestiones. Y solicitará, también, mejoras relacionadas con "la accesibilidad de los negocios", que a su juicio implica que "todos los puestos tengan entrada también desde el exterior, como sucede ya con los situados en las esquinas". El grupo pide, además, estudiar si se pueden "compatibilizar los usos comerciales con usos vecinales", de acuerdo a la petición de la asociación del poblado, que ha trasladado su necesidad de nuevos espacios.