El PP de Gijón reclama a Foro "discreción" y pide huir de "luchas fratricidas"

"Hago un llamamiento a nuestros socios de gobierno para que se dejen de convertir discrepancias técnicas y administrativas en diferencias públicas y políticas". Son palabras pronunciadas este lunes por Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, en la reunión de la junta local del partido, que llega en medio del desencuentro público generado en el bipartito por el resultado de una licitación sobre la donación de ropa usada en la ciudad. Un contrato de escaso importe pero que cuenta con un informe jurídico encargado por Alcaldía que ve "incongruencias" en los pliegos y la valoración opuesta de los populares, que defienden la gestión de sus técnicos de Emulsa. El presidente de esta empresa, el popular Rodrigo Pintueles, de hecho, señaló este lunes ante sus compañeros que cuentan con "siete informes" que aprueban cómo se gestó ese contrato que Cáritas perdió frente a Insertega y Fundación Pueblo para Pueblo.

Ruiz, por un lado, expuso la que fue su primera valoración del año ante sus compañeros de partido y vaticinó un año "cargado de trabajo, esperanza y cambio", porque consideró que "el sanchismo ya no se aguanta ni un minuto más". Criticó la "inoperancia corrupta" en proyectos como los accesos a El Musel y alabó la gestión de la vicealcaldesa Ángela Pumariega, ausente ayer de la cita, a quien Ruiz considera que lidera un equipo "que gestiona bien" y que es "eficiente".

Ahora bien, señaló el presidente local no ser "ajeno" a los "desencuentros de los últimos días", en referencia a la polémica por el contrato de Cáritas. Reafirmó su "confianza" en los cinco ediles del partido en el gobierno. "No señalamos a quien se equivoca, no buscamos culpables en el exterior, asumimos nuestra responsabilidad y caminamos", dijo. Y aquí introdujo sus críticas contenidas a sus socios. Aseguró que "el coste de la unidad no puede ser pagado en exclusiva por el Partido Popular" y mostró su "rechazo de plano" hacia "aquellos que creen que el seno de gobierno es una lucha fratricida".

"Con dedicación y absoluta discreción"

"Exijo que todo el equipo de gobierno municipal, todo, trabaje con dedicación y con absoluta discreción", aseveró. "Como lo hicimos nosotros cuando dudamos correctamente del traslado del Piñole, como lo hicimos respetando el área de gobierno de Foro Asturias al perder los fondos europeos del Plan Cimavilla, como lo estamos haciendo cuando vemos fricciones ya públicas en el seno de la bancada con la que compartimos gobierno", añadió. Pidió abrir "un periodo de reflexión sobre los resultados del pacto municipal" y que Foro "refrende la unidad del gobierno": "Hoy tenemos un Gijón mejor del que recibimos, por mucho que algunos quieran ponerlo en tela de juicio por intereses personalísimos".

Pintueles, por su parte, reafirmó su "confianza en los técnicos" de Emulsa, "acostumbrados" a redactar pliegos por importes mucho mayores, y señaló contar con cuatro informes internos y otros tres de carácter jurídico y administrativo que, dijo, avalan la licitación tan debatida. Señaló, no obstante, que Alcaldía tiene "competencias" para anular el contrato si así lo desea.