Un recital "de diez" por el aniversario del Coro Joven en Gijón
Una banda de rock, el Coro Infantil Plus y el Coro Minero arropan a la formación en el aniversario, que agota entradas en el Jovellanos
Una celebración "de diez". Con esas palabras y esa nota es como se resume el concierto que ayer por la tarde protagonizó el Coro Joven de Gijón y que, valga la redundancia, sirvió para festejar el décimo aniversario de la agrupación coral de jóvenes voces la villa marítima. Bajo el lema "¡Van 10!" y el acompañamiento de una banda de rock, el Coro Infantil Plus (formado por adolescentes) y el Coro Minero de Turón, la fiesta de cumpleaños de la formación lírica atrajo a cientos de personas a las butacas del teatro Jovellanos, donde el evento colgó el cartel de no hay entradas.
La formación a las órdenes de la directora de coros Rebeca Velasco, arrancó el espectáculo ofreciendo interpretaciones de éxitos como "Once upon a December", "Like a prayer" o "La La Land", acompañados de la banda de rock, bloque que culminó con una versión de "Mr. Sandman" a capella.
Uno de los momentos más impactantes del show, organizado por la Federación de Coros de Asturias (Fecora), fue cuando las luces se apagaron y los jóvenes empezaron a cantar a murmullo para recibir en el escenario al Coro Minero de Turón, que brindaron a los asistentes dos canciones que forman por motivos que no hace falta indicar parte del ADN regional: "Santa Bárbara" y "Asturias". A la coral masculina le siguió el Coro Joven Plus, que interpretó dos piezas en inglés.
La celebración por el décimo aniversario de la formación enfiló su recta final siguiendo la misma estela de canciones anglosajonas, para culminar el concierto con "La Revolución Sexual", de "La Casa Azul", momento en el que escenario tornó en fiesta con el lanzamiento de serpentinas, antes de cerrar el show con un bis en el que recordaron a "Coldplay" con su himno "Viva la vida".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
- Cáritas dejará de gestionar los contenedores de ropa tras una década
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se prepara para el cole tras unas vacaciones de diez
- El solidario gesto de una gijonesa tras triunfar en el mítico programa 'Cifras y Letras': 'He cumplido un sueño