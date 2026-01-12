Un recital "de diez" por el aniversario del Coro Joven en Gijón

Una celebración "de diez". Con esas palabras y esa nota es como se resume el concierto que ayer por la tarde protagonizó el Coro Joven de Gijón y que, valga la redundancia, sirvió para festejar el décimo aniversario de la agrupación coral de jóvenes voces la villa marítima. Bajo el lema "¡Van 10!" y el acompañamiento de una banda de rock, el Coro Infantil Plus (formado por adolescentes) y el Coro Minero de Turón, la fiesta de cumpleaños de la formación lírica atrajo a cientos de personas a las butacas del teatro Jovellanos, donde el evento colgó el cartel de no hay entradas.

Vista general del público de la actuación, en el Jovellanos. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La formación a las órdenes de la directora de coros Rebeca Velasco, arrancó el espectáculo ofreciendo interpretaciones de éxitos como "Once upon a December", "Like a prayer" o "La La Land", acompañados de la banda de rock, bloque que culminó con una versión de "Mr. Sandman" a capella.

Uno de los momentos más impactantes del show, organizado por la Federación de Coros de Asturias (Fecora), fue cuando las luces se apagaron y los jóvenes empezaron a cantar a murmullo para recibir en el escenario al Coro Minero de Turón, que brindaron a los asistentes dos canciones que forman por motivos que no hace falta indicar parte del ADN regional: "Santa Bárbara" y "Asturias". A la coral masculina le siguió el Coro Joven Plus, que interpretó dos piezas en inglés.

La celebración por el décimo aniversario de la formación enfiló su recta final siguiendo la misma estela de canciones anglosajonas, para culminar el concierto con "La Revolución Sexual", de "La Casa Azul", momento en el que escenario tornó en fiesta con el lanzamiento de serpentinas, antes de cerrar el show con un bis en el que recordaron a "Coldplay" con su himno "Viva la vida".