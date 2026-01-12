Podemos urge incrementar "la vigilancia y las sanciones" a vehículos en calles peatonales y de plataforma única en Gijón

La portavoz de Podemos en Gijón, Olaya Suárez, llevará al Pleno de este miércoles la petición de un plan de actuación sobre calles peatonales y de plataforma única.

Entre otras medidas, desde la formación morada solicitan que el gobierno local "estudie la posibilidad de implementar mecanismos de control de acceso para garantizar que solo los vehículos autorizados circulan por las calles restringidas al tráfico".

Desde Podemos consideran que "la desconsideración hacia las normas de circulación se ha convertido en una constante en toda la ciudad ante la pasividad de las autoridades municipales", una situación que conlleva "incomodidad para el tráfico peatonal e incremento del riesgo para la seguridad". "Tenemos unas cifras de atropellos alarmantes y en aumento", remarca Olaya Suárez, que además incide en que este volumen de tráfico conlleva "excesivos ruidos, perjuicio a los comercios y deterioro de los pavimentos".

Por ello, desde Podemos presentarán este miércoles una proposición en la que solicitan instalar mobiliario urbano disuasorio para prevenir el estacionamiento irregular de vehículos en las calles peatonales o en el espacio reservado a peatones de las calles de plataforma única. En esa línea, urgen incrementar la señalización viaria que advierte de las distintas restricciones de circulación y estacionamiento. Además, de la mano del Observatorio Xixonés de Movilidad, reivindican desarrollar un programa piloto de cierres temporales de calles al tráfico en fines de semana o en festividades para comprobar sus efectos.