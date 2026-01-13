Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: "Será una gran oportunidad"

Van a cuarto de la ESO, tienen múltiples inquietudes, toda la vida por delante y comparten una ilusión desbordante por hacer las Américas. Xune Martín-Llames, María Iglesias, Laura Martínez y Annie García, todos ellos de 15 años, son los cuatro alumnos de Gijón becados por la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos o Canadá el próximo curso. El programa, nacido en 2010, beneficia únicamente a 450 alumnos a nivel nacional, de ahí que los jóvenes se consideren unos auténticos privilegiados. Tienen varios objetivos, como ganar independencia, descubrir vocaciones o nuevas culturas o hacer amigos. Y, sobre todo, un concepto grabado a fuego. "Será una gran oportunidad", coinciden los afortunados.

Xune Martín-Llames, vecino de Cimavilla y estudiante del IES Universidad Laboral, todavía no sabe en qué ciudad de Canadá vivirá. El joven se enteró de que había sido seleccionado en plena excursión del instituto. La idea inicial era comprobarlo en casa, con su familia. Pero los planes cambian. Sacó el móvil y ahí estaba su nombre, en la lista de "agraciados". "Empecé con mis amigos a saltar, a gritar, a abrazarnos... Estábamos muy emocionados", afirma Martín-Llames, que tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. "Me falta mucho por ver, conocer y vivir y esta beca, precisamente, me va a aportar eso", reflexiona el estudiante, a quien esta experiencia le servirá para "ser más independiente".

De los saltos de alegría a las lágrimas y los abrazos

También para palpar, in situ, la vida americana, más allá de las películas y series. Jugador de hockey sobre hierba del Grupo Covadonga y de baloncesto en el Cimavilla Basket, Xune Martín-Llames ya es consciente de que echará de menos esa rutina. Ahora bien, ya planea probar otros deportes. Entre ellos, el hockey sobre hielo.

Curiosa es la historia de Laura Martínez, residente en Nuevo Roces y alumna del IES Roces. Su destino será Estados Unidos. El listado de becados se comunicó a mediados de diciembre. En esas fechas Laura Martínez estaba enferma. "Vino mi madre llorando al salón", recuerda la joven, que acudió al ordenador para cerciorarse de que, efectivamente, era una de las elegidas. "Estando con gripe no tenía mucha energía para expresarme, pero fue un momento muy feliz", bromea Martínez, que desea ser actriz o, en su defecto, dedicarse al mundo del cine. "Esta experiencia me va a ayudar un montón; quiero enriquecerme personal y profesionalmente, aprovecharlo al máximo y pasarlo genial", indica. La gijonesa va a clases de interpretación y toca la guitarra eléctrica en una banda y el piano. Casi nada.

Por la izquierda, Laura Martínez, María Iglesias, Xune Martín-Llames y Annie García. / Ángel González

En el colegio FEC Montedeva estudia María Iglesias, vecina de la parroquia de Granda. El día que se publicaron las listas de los seleccionados tenía tantas ganas de saber si una beca era para ella que ni esperó a llegar a casa tras salir de clase. En el coche, con su madre, se enteró. "Lo primero que hice fue ponerme a llorar, ¿para qué mentir?", señala la joven, que no sabe a ciencia cierta qué estudiará. Biología o Medicina figuran entre las opciones. María Iglesias, que practicaba boxeo hasta hace un año, irá a Canadá, a la ciudad de Lethbridge, en Alberta. "Creo que allí tienen asignaturas más específicas que me pueden ayudar a conocer lo que me gusta", comenta Iglesias, a quien también le apetece desenvolverse fuera de su zona de confort.

Una aventura "fascinante"

Alumna del IES Calderón de la Barca y vecina de Pumarín, Annie García se encontraba en lista de espera del programa. La euforia, si cabe, fue mayor cuando tuvo noción de que, al final, ella era una de las afortunadas. "La sorpresa fue increíble", rememora García, que pasará el curso en Estados Unidos y no sabe al cien por cien qué carrera universitaria escogerá.Ingeniería es una de las alternativas. Sobre la aventura americana, no alberga dudas."Será fascinante", reivindica Annie García, aficionada al canto y al dibujo y que practica equitación en el Centro Ecuestre El Forcón, en Avilés.

El proceso de selección fue minucioso. Tenía un peso relevante el expediente académico, pero también la situación económica familiar o el dominio del inglés. Los alumnos, además, tuvieron entrevistas por videollamada con psicólogos. La beca de la Fundación Amancio Ortega cubre todos los servicios pertinentes, como el permiso de estudiante, el viaje, las tasas de escolarización o matrícula o el alojamiento y manutención en una familia anfitriona.