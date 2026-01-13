La Alcaldesa de Gijón reivindica un 2026 de "realidades" con la cultura y el empleo como ejes del mandato

"A falta de más de un año de mandato, este gobierno puede presumir de hechos". La alcaldesa Carmen Moriyón hizo resumen esta mañana en la residencia de artistas del palacio de San Andrés de Cornellana de Contrueces de los avances previstos por el ejecutivo local para este año recién iniciado y aportó, de paso, un balance de lo realizado hasta ahora bajo el eslogan "Gijón con hechos", una expresión que a juicio de la forista define el momento actual de una ciudad "de realidades" y con proyectos "en marcha". A la adecuación provisional ya inaugurada en Naval Azul y al recorrido ya asentado de la residencia de artistas, se sumarán en este 2026, dijo la forista, el ansiado inicio de la obra de Tabacalera y la puesta en marcha de proyectos como la recuperación del Hogar de Ceares y el aparcamiento en la finca de la derribada nave de Flex. "Todos estos planes son hechos y solo se pueden poner en duda desde la ideología más cegadora", aseguró.

La Regidora, antes de su atención a medios, visitó a los artistas que residen actualmente en el palacio, cuatro creadores en la recta final de su estancia y que recibirán en marzo a los seis artistas ya anunciados de la siguiente convocatoria y que les darán el relevo. Quería Moriyón citarse personalmente con estos residentes, en parte, porque uno de los proyectos desarrollados el año pasado en el inmueble, creación de la artista interdisciplinar Mónica Mura, ha sido seleccionado para su exhibición en el Thyssen. "He podido comprobar hasta qué punto (la residencia) es un éxito para el tejido cultural de la ciudad y me voy entusiasmada. Con Mónica Mura vemos cómo un proyecto que nace en Contrueces acaba en el Thyssen y eso se suma a otros muchos trabajos que se desarrollan aquí y que generan gran interés y proyección", aseguró la Regidora, que definió el palacio de Contrueces como "una referencia cultural en el norte de España". Recordó que la puesta en marcha de esta residencia fue "una promesa de campaña" y consensuada con la asociación vecinal de un barrio que reflejaba cómo "la zona sur se había quedado fuera del circuito cultural".

"Datos incontestables"

La idea de "Gijón con hechos" la apuntaló la Regidora con "dos datos incontestables que corroboran que el Ayuntamiento funciona". El primero, que la ciudad cerró el año pasado con su mayor índice de ejecución inversora. "De los 63 millones que se presupuestaron para inversión en 2025, el 82 por ciento está licitado", recalcó la forista: "Eso quiere decir que ocho de cada diez euros que el Ayuntamiento destinó a que Gijón creciese están hoy en marcha". El otro dato, de acuerdo a un estudio recientemente publicado, implica que Gijón "es el tercer municipio de menor presión fiscal en Asturias". "Esta ciudad combina una alta autonomía financiera con una alta competitividad fiscal", valoró la forista, que considera a Gijón como el "motor económico de Asturias" porque "lidera todos los ránkings de creación de empresas".

Proyectos "en marcha"

Respecto a gestiones ya realizadas, destacó Moriyón que "Gijón en dos años ha sumado más de 70.000 metros cuadrados de espacio público", principalmente por las compras de los suelos de Naval, la finca de la Isla para el Botánico y por el impulso a proyectos como la playa verde del Rinconín. Citó también la Alcaldesa la ya inaugurada comisaría de la Policía Local, la renovación de la flota de Emtusa y la anunciada decisión de comprar la finca de la Flex para suplir los problemas de aparcamiento que sufren los vecinos. Hablo también de la ampliación del Parque Científico en La Pecuaria y cómo la creación del Centro de Arte de Tabacalera supone "la mayor inversión en cultural de la historia" de la ciudad, con 21 millones y una adjudicación ya formalizada con una empresa que, dijo, está "entusiasmada" con el proyecto. "Para este año 2026 la lista de realidades se hará aún más contundente", aseguró.

Negociaciones con Pymar

Después, a preguntas de los medios, señaló que la relación con Pymar, propietaria del otro grueso de terrenos de Naval, evoluciona de manera "absolutamente correcta" y que "la oferta del Ayuntamiento" por comprar "sigue en pie". Ensalzó la labor de Indra en los terrenos del Tallerón y defendió la adecuación provisional de los viejos astilleros ahora estrenados como paseo público. "Quien se ría de que lo que hay ahora es un paseo solo puede ser por mala fe o por ignorancia. El paseo es la antesala de un parque empresarial y para desarrollar ese ámbito se necesita de un plan especial que tarda en tramitarse unos 18 meses", señaló.

Las relaciones con el PP

Respecto al reciente desencuentro con sus socios de gobierno del PP respecto al contrato de Emulsa para la donación de ropa usada, y que ayer mismo sumaba un nuevo capítulo con el presidente local de los populares, Andrés Ruiz, haciendo un llamamiento a la "reflexión", Moriyón dijo: "Esta alcaldesa reflexiona todos los días. Yo suelo huir de las polémicas, pero entiendo que aquí no hay ninguna, así que respondo: tengo una relación extraordinaria y fluida con los cinco concejales del PP que forman parte de nuestro gobierno".

"Preocupación" por el plan de vías y los accesos al Puerto

Por último, señaló que esa idea de "Gijón con hechos" se queda, a su juicio, en el ámbito municipal, porque aseguró Moriyón estar "preocupada" por el derribo del viaducto de Carlos Marx debido a que "en diciembre Adif contestó que el Ministerio de Hacienda está examinando los documentos", algo que a su juicio no debería demorarse tanto. Reprochó también no haber recibido respuesta del Ministerio de Transportes sobre la alternativa al fallido vial de Jove por Aboño. "¿Vamos a tener que esperar a febrero o marzo de 2027 para que haya otra visita de algún ministro que venga a La Calzada a anunciar algo?", criticó la Regidora en referencia a la visita que se hizo en la anterior precampaña para anunciar la licitación de Jove. Señaló también, por último, que la Universidad Europea "mantiene su compromiso" de implantarse en Gijón.