"Vamos a centrarnos en lo importante, que es trabajar por Gijón": la respuesta de Foro a su socio del PP

«Soy tan discreto que no tengo nada que decir». Jesús Martínez Salvador, portavoz forista en el gobierno municipal y presidente de Foro en Gijón, incluyó esta ironía al dar repuesta a su homólogo del PP, Andrés Ruiz. En medio de la tirantez que marca la relación actual de ambos socios del gobierno local a cuenta del contrato de Emulsa sobre recogida de ropa de segunda mano que dejó fuera a Cáritas, el presidente popular pidió a sus socios discreción sobre las discrepancias internas en la gestión del gobierno, reflexión sobre la situación del pacto que les une y «huir de luchas fratricidas». Foro, en lo que podría entenderse como otra discrepancia entre los socios de gobierno, no ve ningún motivo para tener que pararse a reflexionar sobre el pacto.

«Vamos a centrarnos en lo importante, que es trabajar por Gijón.Tenemos muchos proyectos en marcha y muy importantes para el futuro de nuestra ciudad en un horizonte temporal cercano. Eso es en lo que nos centramos. No vamos a perder ni mucho ni poco, vamos nada de tiempo. en otras cuestiones», concretó el líder forista para quien el ejemplo de que el pacto de gobierno va bien es que «hace muy poquito se aprobaron los terceros presupuestos de este mandato, los más altos de la historia de Gijón. Yo creo que todos debemos estar muy satisfechos por el trabajo realizado, que ha permitido que todas las concejalías hayan podido trabajar en los proyectos que hay en marcha desde el uno de enero», concretó el edil de Urbanismo y Festejos.

Martínez Salvador minimizó el conflicto que generó el hecho de que la Alcaldesa encargase un informe jurídico sobre ese contrato concreto de Emulsa. Informe que ve incongruencias en esa licitación de la empresa que preside Rodrigo Pintueles, edil del PP. «Estamos hablando de una ciudad como Gijón con muchos contratos, un volumen presupuestario muy grande... el desarrollo de todo ello no está exento de que puedan surgir cuestiones como las que estamos viendo ahora. Pero no le doy ninguna importancia. No es para nosotros lo importante en la ciudad ahora mismo», concretó el forista para quien no hay motivo para reflexionar sobre el pacto de gobierno como pide Andrés Ruiz.

«¿Reflexionar? No, yo creo que no hay nada que reflexionar. Estamos hablando de la contratación de un servicio que compete a la Empresa Municipal de Servicios y Medio Ambiente y con la información disponible que hay, Emulsa actuará de la mejor manera posible», sentenció el edil forista que defendió la capacidad de Emulsa de tomar la decisión final sobre este contrato, recurrido por Cáritas, pero también la decisió n de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, de haber encargado ese informe.

Recordó Martínez Salvador que «la Alcaldesa puede pedir informes cuando quiera y, de hecho, no es la primera vez, ni la segunda, que la Alcaldesa tiene que pedir un informe. No veo que sea algo que no haya ocurrido nunca en este Ayuntamiento. Ahora, una vez que el informe está redactado y obra en poder de Emulsa ellos tendrán que resolver como mejor consideren».

Defendió el forista la decisión de Moriyón como máxima autoridad de la ciudad. «Si tiene conocimiento de que hay un recurso de una entidad como Cáritas, con la que este Ayuntamiento tiene unos lazos históricos muy profundos, que menos que la Alcaldesa deba garantizar que se hace todo y se obra con la mayor seguridad jurídica», remató el forista.