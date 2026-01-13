El Codema celebrará el 75º. aniversario de su sección de baloncesto con un amplio programa de actividades

La sección de baloncesto del Colegio Corazón de María conmemorará su 75 aniversario con un completo programa de actividades que se desarrollará a lo largo del curso 2025-2026, con el objetivo de celebrar la continuidad del deporte escolar y rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de su historia. Los actos fueron presentados esta mañana en el Ayuntamiento de Gijón, con la participación de representantes municipales y del propio centro educativo.

El edil de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, mostró su satisfacción tanto a nivel institucional como personal por este aniversario, al tratarse de un colegio del que es antiguo alumno. Pañeda destacó la importancia de una sección deportiva que “sigue viva y muy activa” y subrayó el compromiso del Ayuntamiento y del Patronato Deportivo Municipal con el fomento del deporte escolar.

Por su parte, el coordinador de Deportes del Codema, Francisco Javier Pavón, explicó que, aunque el aniversario se cumplió en 2025, la decisión fue concentrar la celebración en el curso siguiente para dar mayor protagonismo a las actividades. Pavón puso en valor que la sección cuenta actualmente con unas 150 personas, desde alumnado de Primaria hasta un equipo sénior formado por padres, y remarcó las dificultades actuales para mantener el deporte escolar frente al auge de los clubes federados. “Somos una pequeña resistencia que quiere seguir ahí”, señaló.

Una agenda completa

El programa incluye iniciativas internas en el propio colegio, con la implicación del profesorado y las comunidades educativas, además de actividades abiertas. Entre ellas destaca el torneo solidario de baloncesto 3x3, previsto para el mes de febrero, y un encuentro con colegios claretianos de otras ciudades, como Bilbao, Aranda de Duero o Madrid, que se celebrará en mayo y combinará deporte y convivencia. También se prevé la organización de un clínic para entrenadores, una gala conmemorativa de reconocimiento a quienes han impulsado la sección durante estas décadas y una fiesta final abierta a la ciudad, con música y baloncesto como protagonistas.

El concejal Oliver Suárez, jugador del equipo de padres y también antiguo alumno del centro, destacó el fuerte sentimiento de pertenencia que genera el baloncesto en el Codema y el trabajo desinteresado de entrenadores, coordinadores, familias y alumnado. Asimismo, recordó que de esta sección han salido figuras relevantes del baloncesto asturiano y reiteró el respaldo institucional a la celebración del aniversario.