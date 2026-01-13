El fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" aprueba dos nuevas operaciones por 250.000 euros

Los componentes del fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" celebraron este martes un comité en el que aprobaron la aportación de 250.000 euros a dos operaciones. En total, este fondo para invertir desde Gijón en proyectos empresariales ya suma 16 operaciones aprobadas por un valor de 2.850.000 euros desde que arrancó en 2023.

La cifra de más de 2,8 millones de euros supone un 57% de la dotación total de este fondo por parte del Ayuntamiento, de cinco millones de euros.

Los dos proyectos que se aprobaron este martes están enmarcados dentro de las verticales a las que se destina el fondo "Gijón Invierte II", que son actividades relacionadas con los sectores bio-tech y fin-tech.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, subraya que "la aprobación de dos nuevas operaciones evidencia la eficacia de este instrumento como palanca de colaboración público-privada". "Estas inversiones permiten acompañar a empresas con potencial de crecimiento", reivindica Pumariega.