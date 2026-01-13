Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasAgencia de Salud PúblicaCalor en AsturiasGasolineras Asturias
instagramlinkedin

El fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" aprueba dos nuevas operaciones por 250.000 euros

El grupo ya ha aportado más de 2,8 millones a un total de 16 proyectos

El comité del fondo de capital riesgo &quot;Gijón Invierte II&quot;.

El comité del fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II".

Nico Martínez

Los componentes del fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" celebraron este martes un comité en el que aprobaron la aportación de 250.000 euros a dos operaciones. En total, este fondo para invertir desde Gijón en proyectos empresariales ya suma 16 operaciones aprobadas por un valor de 2.850.000 euros desde que arrancó en 2023.

La cifra de más de 2,8 millones de euros supone un 57% de la dotación total de este fondo por parte del Ayuntamiento, de cinco millones de euros.

Los dos proyectos que se aprobaron este martes están enmarcados dentro de las verticales a las que se destina el fondo "Gijón Invierte II", que son actividades relacionadas con los sectores bio-tech y fin-tech.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, subraya que "la aprobación de dos nuevas operaciones evidencia la eficacia de este instrumento como palanca de colaboración público-privada". "Estas inversiones permiten acompañar a empresas con potencial de crecimiento", reivindica Pumariega.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
  2. Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
  3. El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
  4. Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
  5. Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
  6. La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
  7. El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo
  8. Cáritas dejará de gestionar los contenedores de ropa tras una década

La asociación vecinal San Juan Bautista de Tremañes se enfrenta a una importante asamblea: esta es la situación

La asociación vecinal San Juan Bautista de Tremañes se enfrenta a una importante asamblea: esta es la situación

El fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" aprueba dos nuevas operaciones por 250.000 euros

El fondo de capital riesgo "Gijón Invierte II" aprueba dos nuevas operaciones por 250.000 euros

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

La conductora de un patinete acaba en el hospital tras un accidente en Gijón con un coche

Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: "Será una gran oportunidad"

Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: "Será una gran oportunidad"

Las nuevas claves (y requisitos) para organizar fiestas de prao y populares en barrios y parroquias de Gijón: "Es por el bien de ellos"

Las nuevas claves (y requisitos) para organizar fiestas de prao y populares en barrios y parroquias de Gijón: "Es por el bien de ellos"

La Alcaldesa de Gijón reivindica un 2026 de "realidades" con la cultura y el empleo como ejes del mandato

La Alcaldesa de Gijón reivindica un 2026 de "realidades" con la cultura y el empleo como ejes del mandato

"Soy tan discreto que no tengo nada que decir": el portavoz de Foro en Gijón tira de ironía para responder a las críticas de sus socios del PP

"Soy tan discreto que no tengo nada que decir": el portavoz de Foro en Gijón tira de ironía para responder a las críticas de sus socios del PP

Gijón reactiva la creación de vivienda pública con novedades y mejoras para los constructores: "Es lo que hizo el Principado en Peritos"

Gijón reactiva la creación de vivienda pública con novedades y mejoras para los constructores: "Es lo que hizo el Principado en Peritos"
Tracking Pixel Contents