Gijón reactiva la creación de vivienda pública con novedades y mejoras para los constructores: "Es lo que hizo el Principado en Peritos"

El gobierno municipal, y más en concreto el área de Urbanismo que lidera el concejal forista Jesús Martínez Salvador, ya tiene en mente cómo reformular el fallido Plan Llave para conseguir que resulte atractivo para los constructores. La idea pasa por sumar un complemento económico al proceso de licitación de las parcelas municipales. "Es lo que hizo en su día el Principado en Peritos. Entonces, con fondos europeos, el Principado subvencionó un porcentaje del valor de construcción de cada piso. Aproximadamente unos 40.000 euros. No parece que haya fondos europeos para esto en la actualidad, pero sí que el Ayuntamiento puede trabajar en esa línea", concretó el forista.

El Plan Llave se presentó como la gran apuesta del Ayuntamiento de Gijón para favorecer la construcción de vivienda e intentar, ampliando la oferta, minorar los precios del mercado. Después de varias vicisitudes –incluido un reajuste de las bases a petición de la patronal de la construcción–salieron a licitación seis parcelas con capacidad para construir 120 viviendas protegidas. La licitación se declaró desierta por falta de ofertas y el Ayuntamiento culpó al Principado de boicotear el proyecto gijonés al no subir el precio del módulo de vivienda protegida como pedían los constructores.

"Reformular las licitaciones" para que haya "más concurrencia de empresas"

"Sabemos que ahora mismo según está el sector y el módulo de vivienda protegida no es demasiado interesante para los constructores construir este tipo de viviendas, pero si las administraciones podemos ayudarles a que sea interesante sí se construiría vivienda protegida. En eso estamos, en reformular las licitaciones del Plan Llave para que puedan tener más concurrencia de empresas. Sinceramente, creo que lo podemos lograr", remató el concejal.

La posibilidad del Ayuntamiento de subvencionar las construcciones del Plan Llave con recursos propios tiene que ver de manera directa con el inesperado estirón al presupuesto municipal que supuso la decisión del gobierno de España –tomada a mediados de diciembre del año pasado– de permitir a los ayuntamientos usar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles. La normativa hasta ese momento exigía que todo ese dinero, que en el caso de e Gijón eran 21,6 millones, fuera a amortizar deuda.

Ya sea directamente con ese dinero si se considerase una inversión financieramente sostenible o a través del dinero que se libere de otras inversiones que sí se podrían financiar por esta vía, el Ayuntamiento tendría ahora recursos para complementar su Plan Llave. En principio, el Ayuntamiento optó por dedicar seis de esos 21,6 millones a pagar deuda. Así que le quedan más de 15 para invertir y la vivienda es una prioridad compartida. De hecho, al Pleno de hoy va un ruego de Podemos para que todo el dinero del superávit vaya a vivienda.

Dos barrios tensionados en Gijón

Al tiempo que se reactiva el Plan Llave, el Ayuntamiento sigue manteniendo el compromiso alcanzado hace unos meses con la consejería de Vivienda, que encabeza Ovidio Zapico (IU), para ceder suelo que permita al Principado impulsar en Gijón la construcción de vivienda pública en alquiler. "Dijimos que lo haríamos y en eso estamos. No hay ninguna novedad que cambie lo que en su día dijimos", concretó el concejal gijonés. Un Principado que ya ve "compatible" sus actuaciones con el Plan Llave, que tanto criticó en un primer momento.

Y un Principado que, al tiempo, está trabajando en los procesos que permitan la declaración de La Arena y Cimavilla como barrios tensionados. Sobre ambos casos se ha iniciado la tramitación del expediente para valorar si concurren los requisitos legales que permitan su declaración como zona de mercado residencial tensionado. El procedimiento supone elaborar un informe técnico, que será sometido a información pública y trasladado al ayuntamiento para la emisión del informe que estime oportuno. Una vez analizadas las alegaciones y aportaciones recibidas será cuando se procede a redactar la memoria justificativa determinando el cumplimiento de esos requisitos legales como base para la propuesta de declaración.