La gripe sigue disparada, con un nuevo pico de hasta 470 ingresos en el hospital de Cabueñes

Mientras que el impacto de la gripe ya empezó a reducirse desde comienzos de año en la mayoría de comunidades de España, en Asturias y en Gijón todavía no se ha producido esa anhelada disminución. Todo lo contrario. Prueba de ello es que el Hospital Universitario de Cabueñes amaneció ayer con 470 pacientes ingresados en planta, la cifra más alta que se ha alcanzado hasta el momento por la que los profesionales consideran como "la peor ola de gripe en muchos años".

La previsión del Servicio de Salud del Principado de Asturias cuando se confirmó que la nueva variante de la gripe A ya estaba circulando por la región era que el pico se alcanzaría en Navidades. El periodo de las fiestas fue uno de los más complicados que se recuerdan en años, ya que el número de personas ingresadas en Cabueñes llegó a alcanzar las 460 el 5 de enero.

A pesar de que los profesionales sanitarios confiaban en que esa cifra supusiera el pico de esta ola, este lunes la situación volvió a empeorar y se llegó a los 470 ingresos en el principal centro sanitario de la ciudad. El pasado jueves hubo 444 pacientes ingresados. "El hospital está lleno y las Urgencias están recibiendo una demanda muy alta. Está llena incluso la planta cero, que es la que se suele utilizar para aquellos pacientes que puedan estar pendientes de subir a otras plantas", señala el personal del complejo sanitario, que remarca que gran parte de los ingresos se están produciendo debido a la gripe y a otros procesos respiratorios.

Los profesionales de Cabueñes esperan que en las próximas jornadas se pueda lograr un importante número de altas que permita contar con mayor disponibilidad de camas.

No obstante, para hacer frente a una situación que se espera que continúe siendo "dura" durante este mes en cuanto al nivel ocupacional, el Hospital Universitario de Cabueñes está reforzando su plantilla contratando a profesionales en servicios como Urgencias, Neumología, Medicina Interna, entre otros.

Teniendo en cuenta que en hospitales de otras comunidades las cifras de ingresos ya han caído considerablemente, los sanitarios de la ciudad consideran que en Asturias está resultando clave el factor de contar con la población más envejecida del país.

"Al tratarse de casos de personas con patologías de base, los procesos respiratorios se complican en exceso y eso conlleva que se alargue el tiempo de hospitalización", señalan los profesionales, al tiempo que ponen el foco en que "este área sanitaria y Asturias necesitan un hospital para pacientes crónicos".

La "necesidad" de un hospital para pacientes crónicos

Hasta que el impacto de la gripe y las infecciones respiratorias decaiga, los sanitarios inciden en la recomendación de usar mascarilla en hospitales y centros de salud. Desde Salud también han aconsejado que quienes tengan síntomas respiratorios tomen medidas de prevención para evitar la transmisión de los virus. Otra de las pautas que ha indicado el Servicio para esta época en la que las infecciones respiratorias están al alza es el uso de pañuelos desechables, así como lavar las manos con frecuencia y estornudar en la flexión del codo para no contaminar las manos.