La herramienta con la que Gijón va a controlar a los turistas (y a estar preparada para recibirlos)

Planificar un aumento de la frecuencia de limpieza de las playas o las necesidades de policías patrullando en los momentos de más presencia de turistas de la ciudad. Recibir una alerta en tiempo real si, por ejemplo, el aforo de una plaza está ya por encima del 80% de su ocupación idónea. Saber con cifras concretas cómo impacta el turismo en los comercios del casco antiguo. Diseñar una campaña promocional específica si de repente se detecta una caída en la previsión de ocupación hotelera para un mes determinado. Saber que reputación online tiene cada hotel de la ciudad... Todo esto, y mucho más, es lo que se podrá hacer en Gijón cuando estén en marcha el gemelo digital de análisis de impacto de la afluencia de personas y el sistema inteligente de indicadores hoteleros, cuya contratación aprobó ayer la Junta de Gobierno con un presupuesto (impuestos incluidos) de 617,190 euros a petición de la concejalía de Turismo, que líder la Vicealcaldesa Ángela Pumariega.

Son dos módulos de software que Gijón desarrolla en el marco de la convocatoria a la Plataforma Inteligente de Destinos y que financia gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) recibidos para el proyecto "Gijón, destino turístico, inteligente y sostenible". El gemelo digital permitirá, por ejemplo, que los responsables de Turismo puedan simular con meses de antelación y máxima fiabilidad las condiciones del verano gijonés teniendo en cuenta desde datos de estimación de visitantes a obras previstas en las calles o eventos programados para esas fechas. Una información que servirá para tomar decisiones sobre presencia policial, dispositivos de limpieza de Emulsa o refuerzos del transporte público.

Indicadores sobre todos los hoteles de la ciudad

El gemelo digital también permitir generar alarmas en tiempo real sobre cualquier tipo de incidencia o generar informes de impacto turístico de manera automática. A este lote se dedican 473.221 euros del total del contrato.

El sistema de indicadores hoteleros DataLab, por su parte, servirá para tener información más amplia y fiable sobre ocupación hotelera de la que se tiene ahora mismo. Una información accesible para los técnicos de Turismo pero también para los responsables de los distintos alojamientos de la ciudad y que permitirá a ambas partes tomar decisiones. El DataLab ya existe y se viene utilizando pero se ha aprovechado que acaba el contrato en vigor para incorporarlo a esta licitación con nuevas funcionalidades.