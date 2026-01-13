La misión (casi) imposible de conseguir vivienda en Gijón: la oferta de pisos se desploma ante el auge de la compra

Más demanda y cada vez menos oferta. El mercado de vivienda en Gijón ofrecía por estas fechas hace una década cerca de 5.000 pisos para una ciudad que registraba poco más de 700 transacciones al trimestre. Hoy, con un volumen de compras de más de 900 viviendas en el mismo periodo de tiempo, la oferta supera apenas los 1.200 inmuebles a disposición. Estos son los números actualizados de un cuello de botella ya conocido y resultante de un mercado tensionado en todo el país, pero que permite arrojar una estimación de necesidad local: para regresar a los precios anteriores a la pandemia, con el mercado actual, en Gijón faltarían hoy más de 3.000 viviendas en condiciones de ponerse a la venta, ya sea por obra nueva, segunda mano o promociones de vivienda con algún tipo de protección oficial.

Las medias históricas señalan que en 2017 en Gijón se vendían 722 viviendas al trimestre de media. En el recién terminado 2025, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, los datos provisionales apuntan a que esa media se encuentra ahora en las 937 transacciones. Supone un aumento de cerca del 30 por ciento. Ahora bien, en ese año 2017, durante el mes de enero, lo registros recogen que se ofertaban en Gijón 4.951 inmuebles. En estas primeras semanas del 2026, sin embargo, la cifra ronda hoy las 1.270. Casi una cuarta parte de la oferta que había entonces. "Eso explica los precios. Si hay muchas viviendas en oferta, el precio cae. Y, si hace no tanto teníamos casi 5.000 pisos a la venta, a día de hoy en Gijón habría que generar entre 3.000 y 4.000 viviendas en oferta más de las que hay", razona César Nozal, de la agencia La Playa, que explica que el auge de precios del mercado en alquiler hace que la demanda para comprar una vivienda sea hoy también mayor.

La evolución de esta tendencia a lo largo de este año es por ahora "incierta", pero las previsiones hacen creer que los precios seguirán más bien a la alzada y que el volumen de transacciones frenará su ascenso. Los datos provisionales al cierre del año pasado, con la citada media de 937 transacciones por trimestre, apuntan a que el mercado inmobiliario local se acerca a un posible estancamiento o, como denomina Nozal, una "desaceleración" de una tendencia hasta ahora al alza. El esfuerzo económico que exige comprar hoy una vivienda en Gijón se ha vuelto "imposible" para el grueso de la clase trabajadora y el atractivo al alza de la región para la adquisición de segundas viviendas o pisos de inversión de compradores de fuera no parece que pueda suplir esa merma de clientes locales en términos numéricos. A juicio de Nozal, la proliferación de nuevas promociones –al margen de que las administraciones públicas promuevan programas de viviendas protegidas o ayudas de cualquier tipo– sería la vía más rápida, dentro del mercado libre, para favorecer el acceso de nuevos propietarios. "Es lo más financiable, porque en una vivienda de segunda mano te pueden financiar la hipoteca pero no la reforma", razona Nozal.

Mientras, el mercado del alquiler sigue escalando sin que por ahora haya tampoco atisbos de mejora. Eso en parte empuja a cada vez más vecinos a querer comprar una vivienda propia –porque el coste de un piso en alquiler ya no dista de lo que costaría la mensualidad de una hipoteca– y tensa más la demanda. "Desde el año 2020, la media de los precios de alquiler en Gijón pasó de los 550 euros a los en torno a 730 de ahora. Esa subida de más de un 30 por ciento, además de significativo, se vuelve imposible para la mayoría de las personas trabajadoras que cobran entre mil y pico y dos mil y pocos euros", alerta Nozal, que explica que habrá miles de contratos de alquiler que tendrán que renovarse este año y que muchos dejarán a los inquilinos ante unas nuevas ofertas económicas inasumibles de acuerdo a sus ingresos.

Dice Nozal que al sector le preocupa la "tensión social" que pueda ocurrir a partir de entonces. Gijón, con sus más de 270.000 habitantes, oferta estos días apenas 420 viviendas en alquiler. En portales digitales aparecen ejemplos como un piso 78 metros cuadrados en El Llano por 750 euros, otro de 84 metros en La Arena por 870 y un apartamento de 70 metros en el centro por 950 euros, además de varios dúplex por encima de los 1.200 euros al mes.

Precios al alza y al alcance de pocos

