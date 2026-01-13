Una pastelería de Gijón limita el tiempo que sus clientes pueden estar ocupando las mesas

Hay clientes que pueden alargar durante horas una consumición en un establecimiento hostelero. Una situación que, cuando el citado establecimiento tiene espacio de sobra, puede no ser preocupante, pero que sí lo es cuando el espacio es más bien reducido. Pues una pastelería de Gijón ha comenzado a aplicar un límite de tiempo para que sus clientes ocupen las mesas con su consumición.

Y no son los primeros en hacerlo, otro establecimiento hostelero gijonés que cambió de dueños recientemente también tenía un cartel avisando a sus clientes de que no se podían quedar toda la tarde sentados en la terraza con una sola consumición. Con el cartel bastaba, ni siquiera hacía falta que avisasen a los clientes de que ya habían pasado demasiado tiempo en su terraza.

Pasteles. / Freepik

Aún así, en principio, puede sonar raro, que un establecimiento al que acudo para tomar un café y un pastel con tranquilidad, te ponga un límite de tiempo para estar allí. Pero es que esto es más normal de lo que parece. Esto ya ocurre en otras partes del país, y la mayoría de las veces suele estar relacionado con el reducido aforo que pueda tener el establecimiento. Incluso se ha llegado a poner un precio distinto al café en función del tiempo que se pase en la mesa, quizá esta pueda ser la solución siguiente tras limitar el tiempo por una misma consumición.

Esta medida también es una llamada de atención para aquellos que creen que la mesa que están ocupando es suya y pueden quedarse en el establecimiento todo el tiempo que quieran. Y es que estos establecimientos son un negocio, algo que nunca podemos olvidar, y si lo que de verdad queremos es pasar la tarde sentados, tenemos otras opciones como un banco en el parque.

Flexibilidad

A pesar del límite de tiempo impuesto por el establecimiento, es casi seguro que los responsables del local no están con el reloj encima todo el rato y son más flexibles de lo que dice su cartel, pero de esta manera se evitar a los que pretenden quedarse toda la tarde con una sola consumición.