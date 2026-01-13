Las nuevas claves (y requisitos) para organizar fiestas de prao y populares en barrios y parroquias de Gijón: "Es por el bien de ellos"

El Consistorio primará, en materia de subvenciones, a las fiestas populares de Gijón organizadas por los propios vecinos... en detrimento de aquellas que se dejen en manos de empresas privadas. La ayuda económica que recibirán estas será menor en el marco de unas subvenciones competencia del área de Atención a la Ciudadanía y Distritos, encabezada por el popular Abel Junquera.

"Es respetable y legal, pero no será el Ayuntamiento quien tenga que darles un mayor apoyo porque ahí hay un ánimo de lucro", aseguró este martes Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, que también aludió a la nueva instrucción municipal destinada a regular la autorización de las fiestas. "Va en el camino correcto para facilitar que se puedan celebrar con todos los requisitos formales y de seguridad", sostuvo el forista sobre un modelo que no convence en el entramado vecinal.

Jesús Martínez Salvador remarcó, no obstante, que dicho modelo "está totalmente abierto" para implementar mejoras que propongan los vecinos y "tengan encaje". Habrá una reunión al respecto con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), "Les Caseríes" (su homóloga en la zona rural) y la plataforma "Vive lo que sentimos".

"Es por el bien de ellos", señala el Ayuntamiento

"Quizá la lectura de la instrucción, en frío y sin estar nosotros presentes, no ha permitido que hayan comprendido el fondo del asunto", señaló Martínez Salvador. La FAV, cuya directiva se reunió el pasado lunes, advirtió que la nueva propuesta "no reduce la burocracia ni los costes que deben asumir las asociaciones". Entre los aspectos más criticados por el colectivo figuran "la obligación de presentar planes técnicos prácticamente idénticos cada año, el elevado coste de las ambulancias exigidas por aforo y la imposición de fianzas elevadas, especialmente en espacios urbanos".

El edil forista subrayó que el modelo de festejos trata de proteger a los organizadores de las celebraciones. "Es por el bien de ellos, porque son los responsables si ocurre cualquier problema", indicó Jesús Martínez Salvador, que también hizo hincapié en que en el proceso hay muchas áreas involucradas, como Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Tráfico, Policía Local o Prevención y Extinción de Incendios.

"Hemos intentado que los organizadores, en función del tipo de fiesta, tengan muy claro y definido qué documentos tienen que presentar", enfatizó Martínez Salvador, que asimismo comentó que los vecinos cuentan con un interlocutor directo para hablar sobre los festejos, la documentación necesaria, etc.