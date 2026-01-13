El teatro Jovellanos se reformará en verano por medio millón de euros

La anunciada segunda fase para la reforma del teatro Jovellanos, culminada la renovación de su sistema de climatización, sale ahora a licitación por medio millón de euros para mejorar la accesibilidad del complejo, renovar los camerinos y solucionar el endémico problema de la taquilla, que dejará de obligar a los compradores a hacer cola a la intemperie. "Con el inicio de esta licitación damos un paso importante para el futuro del Jovellanos. Desde ya esperamos ofertas que se adecúen a este proyecto de renovación y modernización con el que pretendemos mejorar la experiencia del público y que el teatro siga siendo un referente", señala Oliver Suárez, presidente de Divertia. "Si el proceso sigue su curso, contamos con iniciar las obras en verano manteniendo a la vez la actividad cultural del centro", añade.

El odeón, de tres plantas sobre rasante, tiene una superficie construida de 4.366 metros cuadrados y actuará sobre más de 780 de ellos. En el sótano, se realizará una reforma en baños y camerinos, creando en el lateral izquierdo dos zonas de vestuarios polivalentes e independientes con aseo propio, dejando una zona central para dos camerinos (de hombres y de mujeres) dotados de ducha, inodoro y lavabos, e incorporando una zona de almacén. Será esta, por lo tanto, una mejora poco visible de cara al público pero a la que Divertia otorga un valor especial, porque considera que hasta ahora las intervenciones en el teatro habían eludido mejorar las dependencias de uso de los artistas que salen a escena. Frente a los dos vestuarios polivalentes habrá otros dos (de hombres y de mujeres) que contarán con taquillas y aseos. Junto al nuevo vestuario femenino, además, se creará un aseo adaptado para personas con movilidad reducida. En el semisótano del teatro se actuará de manera similar para actualizar baños y camerinos, que tendrán aseos adaptados.

Después, en las plantas baja, primera y segunda, habrá una reforma del mismo alcance en espacios estos que ya tendrán usos compartidos con el público. En la baja, en concreto, se reformarán los camerinos individuales y los baños de uso general que se ubican en los laterales. Los aseos se adaptarán para personas con movilidad reducida y crearán zonas aptas para personas ostomizadas, tanto de uso privado –personal del teatro y artistas– como público general. En la primera planta se repetirá el operativo, en este caso mejorando cuestiones como los aseos del Palco Real, y en la segunda planta se renovarán igualmente los baños.

El teatro forma parte de una manzana delimitada por el propio paseo de Begoña con las calles Casimiro Velasco y San Bernardo, y el patio interior de la misma presenta problemas. Se recoge en los pliegos de la nueva licitación que "las fachadas del edifico a patio de manzana presentan patologías debido al paso del tiempo" y que la demora en su arreglo podría derivar en patologías más peligrosas, por lo que se opta ahora por una renovación de la envolvente exterior.

Por otra parte, las tres puertas principales del inmueble están protegidas por una marquesina que, según señalan los técnicos, cuenta con una capa de impermeabilización superficial, pero con un estado ya deteriorado, algo que ha provocado ya problemas como "entradas de gua" y "desprendimientos en la cara inferior del forjado". Considero esto "un peligro para los peatones –no es la primera vez que el teatro tiene que colocar un precinto por riesgo de caída de cascotes– y para la propia seguridad del elemento", esta marquesina se incorpora a la reforma para frenar nuevas filtraciones de agua.

La reforma de la taquilla, por último, será quizá el cambio más visual en días de colas. Se señalan en los pliegos que "la taquilla a reformar dispone de dos ventanillas para la venta, una de ellas con apertura a la fachada principal y otra, actualmente fuera de uso, al hall del acceso lateral". El objetivo, ahora, es "reformar el interior de la taquilla, para hacerla más funcional y accesible", y la solución elegida ha sido "ampliar el hueco de venta de entradas al hall" y dotar a la taquilla de un nuevo sistema de iluminación. Así, los compradores podrán hacer cola dentro del teatro y no siempre fuera.

El contrato sale a licitación con importe de 510.873 euros, impuestos incluidos, y la previsión de que la reforma dure alrededor de seis meses. Se comenzará por la actuación en baños y camerinos, se continuará por los cambios en taquilla y se terminará con el arreglo de la marquesina y la fachada del patio de manzana.