Tres ladrones al banquillo por asaltar casas de Gijón aprovechando que era Nochebuena

Tres personas se sentarán en el banquillo de los acusados esta semana acusados de asaltar dos viviendas de la zona rural en 2021. Estos individuos, dos hombres y una mujer, se les considera responsables de dos asaltos, uno en la parroquia de Caldones y otro en Fontaciera en días distintos. En ambos casos, según el escrito de acusación, se llevaron joyas y objetos de valor tras violentar los accesos a las casas. Los robos son una de las mayores preocupaciones en la zona rural de Gijón.

El primero de los robos tuvo lugar en plena Nochebuena. Accedieron a una vivienda ubicada en el camino del Cueto forzando un pestillo. En el interior se llevaron todo tipo de objetos (de auriculares a bolsos de piel) y joyas. Muchas de las prendas fueron recuperadas, pero todas las pertenencias que no pudieron ser localizadas alcanzan un valor superior a los 8.000 euros.

Hasta seis años de cárcel

La siguiente acción delictiva que se les atribuye ocurrió unos días después, entre el 26 y 29 de diciembre de ese mismo año 2021. Actuaron presuntamente en una vivienda de Caldones donde, de nuevo, se llevaron objetos de valor.

Los dos varones se enfrentan a una pena de cárcel de seis años, mientras que la procesada encara una condena de cuatro años de prisión. La vista oral está fijada para los próximos días en la sección octava de la Audiencia.

Un gran temor vecinal

"Alarma social", "indignación", "indefensión" o "preocupación" eran algunas de las palabras con las que los vecinos de las parroquias gijonesas definían la situación a finales de año. El motivo, la oleada de robos en viviendas que ha asolado en los últimos tiempos a la zona rura l . Su exigencia, una mayor presencia policial para ahuyentar a los cacos.