Los vecinos de Gijón pedirán una revisión del modelo municipal de los festejos

Había mucha tela que cortar ayer en la reunión de la directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de la Zona Urbana (FAV). Un encuentro saldado con varias conclusiones, como la "preocupación" por las problemáticas de la soledad no deseada y el sinhogarismo y por la posibilidad de la instalación de parques de baterías próximos a viviendas. Tampoco convence la nueva instrucción municipal para regular la autorización de fiestas. "Es farragosa y no diferencia una fiesta de barrio de un concierto u otros eventos festivos", manifestó Manuel Cañete, presidente de la FAV. La entidad solicitará una reunión con Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, para tratar el asunto, con la petición de revisar el texto.

A este respecto, el colectivo vecinal advirtió que el nuevo modelo "no reduce la burocracia ni los costes que deben asumir las asociaciones". Entre los puntos más criticados figuran la "obligación de presentar planes técnicos prácticamente idénticos cada año, el elevado coste de las ambulancias exigidas por aforo y la imposición de fianzas elevadas, especialmente en espacios urbanos", subrayó la FAV en un comunicado. "Nos ha dejado fríos", indicó Manuel Cañete sobre la propuesta del Ayuntamiento. Cañete, también líder vecinal del Polígono, reivindicó el "patrimonio cultural" que suponen las fiestas de barrio. "No se pueden perder", recalcó. De ahí que desde la Federación reclamen más facilidades administrativos para la organización de estas citas. Desde la entidad solicitaron "una revisión del texto y la apertura de un proceso de diálogo, con el objetivo de introducir criterios de proporcionalidad y garantizar la supervivencia de las fiestas populares como elemento clave de la vida social de los barrios".

Se trataron bastantes más cosas en una reunión que se prolongó dura. Por un lado, unas jornadas que impulsará en febrero la FAV, con la colaboración del área de Servicios Sociales, para abordar el problema de la soledad no deseada. "La idea es dar a conocer el trabajo que hace Servicios Sociales y hablar sobre cómo detectar y ayudar desde las asociaciones", explicó Manuel Cañete, que lamentó que "cada vez hay más gente" que sufre esta soledad no deseada. Falta por definir el lugar de las jornadas, a la que acudirán especialistas en la materia.

También hay inquietud respecto al sinhogarismo, "un problema real", definió Manuel Cañete. El presidente de la FAV instó a las administraciones a "poner recursos", tanto técnicos como humanos, para combatir la coyuntura y echar una mano a las personas "en situación de exclusión". "No vale con decir que no quieren la ayuda; poca gente quiere voluntariamente estar en la calle", recalcó Cañete, que, por otra parte, afeó la "lentitud" de la Administración regional en lo referente a la dependencia. "Son inaceptables los tiempos que se barajan para la tramitación de la incapacidad y las ayudas a la dependencia", declaró Manuel Cañete.

Otro tema en cartera tiene que ver con la contaminación. La Comisión de Medio Ambiente de la FAV se reunirá para hablar sobre la polución y, entre otras cosas, sobre los recientes incidentes que ha registrado la factoría de ArcelorMittal, como el incendio de cintas transportadoras de carbón. "Hay falta de información al respecto y es un tema delicado porque hay amianto de por medio", sostuvo Manuel Cañete. También se estudiarán las alternativas de movilizaciones sobre los accesos a El Musel más allá de apoyar las fomentadas por La Calzada.

La FAV, asimismo, puso sobre la mesa el asunto de los parques de baterías. "Son instalaciones peligrosas", incidió Cañete. La postura vecinal es clara: estos parques no deben estar cerca de las casas. La Federación pedirá reunirse con todos los grupos políticos. La meta, que el Consistorio "cumpla el compromiso de la moratoria" en aras de modificar el Plan General de Ordenación y establecer medidas de protección... en paralelo a que el Principado fije los criterios de instalación de estos parques. Los vecinos también departieron sobre el Festival de la Solidaridad que acogerá el teatro Jovellanos el 23 de enero. La Fundación Pequeño Deseo será la galardonada en una cita que incluirá mucha música. "Queremos que disfruten del apoyo de la ciudad", sentenció Manuel Cañete.