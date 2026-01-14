Los acusados de robar casas en Gijón aprovechando que era Nochebuena: "Estaba cerca de Francia esquiando con unos amigos”

“No estaba en Gijón esos días”. Así se expresó esta mañana, en la sección octava de la Audiencia Provincial, uno de los tres acusados de asaltar dos casas en la zona rural de Gijón durante las Navidades de 2021. La misma versión defendió su hermano, que, como el primer acusado, mantuvo su inocencia durante la vista oral, en la que también se sentó en el banquillo una tercera acusada. La Fiscalía los acusa de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada y solicita penas de seis años de prisión para los dos hombres y de cuatro para la mujer.

Este caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, llegó a juicio esta mañana. Los hechos se remontan a diciembre de 2021. La Fiscalía sostiene que los dos hombres —hermanos y de nacionalidad rumana— asaltaron el 24 de diciembre, Nochebuena, un chalet en la zona rural, al que habrían accedido tras forzar el pestillo. De allí se llevaron objetos tasados en más de 12.000 euros, además de varias joyas. Parte del botín pudo recuperarse.

Más de 12.000 euros en objetos y joyas

Dos días más tarde, entre el 26 y el 29 de diciembre, siempre según el ministerio público, los mismos acusados robaron en otra vivienda y se llevaron diversos efectos. La mujer implicada, pareja de uno de los procesados, se habría encargado de sacar lo sustraído de la ciudad: lo envió a Barcelona y a Ibiza, donde una cuarta persona —otra mujer— habría quedado encargada de recogerlo. Esta última se encuentra en paradero desconocido.

Esa es la tesis de la Fiscalía, pero no la que sostuvieron los acusados, que negaron los hechos. Su defensa aportó, antes del inicio de la vista oral, una prueba adicional: imágenes con metadatos que, según los letrados, avalarían que los procesados no estaban en Gijón en las fechas de los robos, sino que habían estado en la ciudad días antes.

La Fiscalía y la acusación particular se opusieron a que se admitiera esa documentación, pero los magistrados de la sección octava sí dieron luz verde. El fiscal criticó que la prueba se presentara el mismo día del juicio, cuando el procedimiento se remonta a 2021, y sostuvo que en ese momento no era posible determinar si las imágenes eran reales o no.

El primero de los acusados declaró que sí estuvo en Gijón en diciembre de 2021, aunque dijo no recordar las fechas exactas. Explicó que viajó desde Barcelona con su hermano porque su actual pareja —la otra acusada— estaba teniendo problemas con su expareja. “No recuerdo exactamente qué días eran, ni tampoco el nombre del hotel”, afirmó ante las preguntas del fiscal y de la acusación particular. Añadió que llegaron en tren desde Barcelona y que se marcharon en avión. “Salimos a comer, tomamos café…”, fue de lo poco que concretó sobre su estancia en la ciudad.

Buena parte del interrogatorio giró en torno a una maleta en la que, en teoría, habría parte de la mercancía robada. También se habló de una tablet que habría sido localizada por sus propietarios de forma remota, pero el acusado lo negó. “No sé nada de ninguna maleta. Somos hermanos, pero cada uno tenemos nuestra vida”, zanjó.

La declaración del segundo acusado

El segundo procesado en declarar fue más tajante. Aseguró que los días 26, 27 y 28 no estuvo en Gijón. El fiscal le recordó que durante la instrucción habría manifestado que sí se encontraba en la ciudad en esas fechas, pero en la vista oral de esta mañana lo negó. Repitió la misma explicación que su hermano: viven en Barcelona y habrían venido a Gijón porque la mujer acusada estaba teniendo problemas con su expareja por el pago de un dinero relacionado con la compra de un coche.

“Esos días —en los que se cometieron los robos— estaba cerca de Francia esquiando con unos amigos”, insistió el acusado, que negó, por tanto, su participación en los hechos.