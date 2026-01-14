Alarma en Gijón por un coche ardiendo en la plaza del Humedal
Bomberos y Policía actuaron para regular el tráfico y sofocar las llamas
Alarma en Gijón (y un amplio operativo) por un coche que comenzó a arder cuando circulaba esta tarde a la altura de la plaza de Humedal. Hasta la zona, uno de los accesos al centro de la ciudad, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de bomberos para sofocar las llamas en el vehículo, regular el tráfico y evitar mayores incidentes.
El siniestro ocurrió poco antes de las ocho de la tarde por causas que se investigan. La parte delantera de un vehículo, en el carril próximo al Solarón, comenzó a arder. Esto motivó una amplia movilización de policías para controlar la situación.
Los bomberos lograron sofocar las llamas mientras se regulaba el tráfico, que quedó cortado en Sanz Crespo y también hacia la Gota de Leche durante un operativo que se prolongó durante varios minutos.
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un joven se fuga de un centro de menores de Asturias y aparece en Gijón con un gran machete
- La imparable demanda en Gijón para convertir bajos comerciales en viviendas: se multiplicó por seis en dos años
- El fallecido en Gijón por un atragantamiento fue auxiliado sin éxito en el momento: 'Intentaron socorrerlo, pero no se pudo