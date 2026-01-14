Alarma en Gijón por un coche ardiendo en la plaza del Humedal

Alarma en Gijón (y un amplio operativo) por un coche que comenzó a arder cuando circulaba esta tarde a la altura de la plaza de Humedal. Hasta la zona, uno de los accesos al centro de la ciudad, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de bomberos para sofocar las llamas en el vehículo, regular el tráfico y evitar mayores incidentes.

El siniestro ocurrió poco antes de las ocho de la tarde por causas que se investigan. La parte delantera de un vehículo, en el carril próximo al Solarón, comenzó a arder. Esto motivó una amplia movilización de policías para controlar la situación.

Los bomberos lograron sofocar las llamas mientras se regulaba el tráfico, que quedó cortado en Sanz Crespo y también hacia la Gota de Leche durante un operativo que se prolongó durante varios minutos.